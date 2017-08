Knack 2: Demo & neuer Trailer verfügbar

PS4

Wie Sony Interactive Entertainment bekannt gab, steht ab sofort die Demo zum kommenden Action-Adventure Knack 2 (Preview mit Jörg Langer und Lead Designer Mark Cerny) im Playstation Store zum Download bereit. Die Anspielversion ist 2,6 GB groß und lässt euch das Kloster-Level ausprobieren. Den Link zum Download findet ihr in den Quellenangaben.

Passend zur Veröffentlichung der Demo wurde auch ein neuer Trailer auf YouTube hochgeladen, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen könnt. Knack 2 befindet sich derzeit bei Sonys hauseigenem Japan Studio in der Entwicklung und wird bereits in der kommenden Woche, am 7. September 2017, exklusiv für die PS4 erscheinen.