Manche von euch verbringen das Wochenende vermutlich gerade in überfüllten Hallen auf der Gamescom, andere sind vielleicht (schon wieder) zu Hause, geschlaucht vom Erlebten und lehnen sich erst einmal zurück. Für euch haben wir auch diese Woche wieder ein paar spannende Beiträge zum Thema Videospiele aus dem Internet herausgesucht. Darin geht es um fehlende Diversität in Spielen, Survival-Horror und die Geschichte der Branche.

"Fehlende Vielfalt in Videospielen"

Taz.de am 22. August, Matthias Kreienbrink

Videospiele werden inzwischen von einem großen Publikum rezipiert – einem breiten Querschnitt durch die Bevölkerung. Leider spiegelt sich diese Vielfalt in den Spielen selbst nicht wieder, schreibt Matthias Kreienbrink auf Taz.de. Er stellt als Gegenbeispiel den New Yorker Indie-Designer Robert Yang vor: "Sein aktuelles Spiel etwa, „The Tearoom“, behandelt die Geschichte öffentlicher WCs, in denen schwule Männer sich zum Sex trafen und treffen. Die Spieler*innen müssen in diesem Spiel darauf achten, dass sie nicht von der Polizei erwischt werden, die immer wieder diese Orte kontrollieren [sic!]."

"Nicht jede Art von Horror ist genießbar"

Heute.de am 26. August, Andreas Garbe

Als nächstes haben wir ein Interview mit Resident Evil-Erfinder Shinji Mikami für euch herausgesucht. Er redet über Horror-Spiele und äußert seine Hoffnung, dass es hier auch mehr künstlerisch anspruchsvolle Nischentitel geben sollte: "Das ist wie mit Getränken. So ziemlich jeder kann ein Glas Wasser genießen. Aber manche Menschen trinken auch gern Tee, Kaffee, Cocktails oder anderen Alkohol. Es ist die Vielfalt, die den Reiz ausmacht. Bei Videospielen sollte es genauso sein."

"Von Pong zu Pokémon - Die Geschichte der Videospiele"

ZDF.de am 21. August, Video (45:04 Minuten)

In der aktuellen Folge von ZDF History geht es ausnahmsweise mal um ein etwas anders zeitgeschichtliches Thema: um Videospiele. Angefangen in den frühen 70er Jahren bei Pong, geht es um Arcade-Klassiker wie Asteroids und Space Invaders und schließlich um Doom und Tomb Raider bis hin zu heutigen Titeln.

Im heutigen Video: Wenn Bowser einen Assistenten hätte.

