GC 2017: Die Säulen der Erde - Buch 2 - Wer den Wind sät angespielt

PC XOne PS4 MacOS

Weiter im alten Trott

Nicht schlecht, aber auch nicht richtig gut

An Story und Charakteren der ersten Episode von Daedalics Adventure-Spiel Die Säulen der Erde (im Test ) gab es erwartungsgemäß nicht auszusetzen. Schließlich basiert das Abenteuer aufgleichnamigen historischen Roman. Abseits dessen und den gut geschriebenen und größtenteils stark vertonten Dialogen allerdings glänzte der Auftakt allerdings nur begrenzt. Mäßiges Timing bei den Sprechzeilen und die eine oder andere krude Entscheidung beim Gameplay (beispielsweise die oft sonderbare Funktionsweise des „Gedankeninvenstars“) sorgten dennoch dafür, dass die interaktive Novelle bislang nicht die Güteklasse erreicht, die die Roman-Vorlage möglich machen würde. Ob mit Buch 2,, im Dezember alles anders und vor allem besser werden könnte, haben wir im Selbstversuch am Daedalic-Stand auf der gamescom 2017 für euch in Erfahrung gebracht.Da die Entwicklung der „Bücher“ 2 und 3, wie Daedalic die Episoden des Adventures nennt, bereits weit fortgeschritten war, und wie, einer der beiden leitenden Game Designer auch in unserem Spezial-MoMoCa sagte, wird es mit Wer der Wind sät keine wesentlichen Änderungen an der Spielmechanik geben. Es bleibt also beim hohen Storyfokus und dem mal mit mehr, mal mit weniger Tragweite ausgestatteten Entscheidungsmöglichkeiten. In den ersten Kapiteln, die wir bei Daedalic spielen konnten, scheint das „Gedankeninventar“ etwas sinnvoller oder besser gesagt nachvollziehbarer eingesetzt werden als es teils in Buch 1 der Fall war.So aufgesetzt wie etwa bei der Suche nach den Punkten in der Festung, die Tom Builder für den Graf wieder instandsetzen könnten, lief es damit bislang nicht ab. Aber auch in Wer den Wind sät trafen wir bereits auf Spielszenen, in denen wir hier und dort ohne Nutzung der Hotspotfunktion womöglich auf dem Schlauch stehen würden, wenn es darum geht, Aliena von ihren Ketten zu befreien. Und selbst das hilft nicht immer. Denn um Alienas Bruder Richard aus seiner Ohnmacht zu erwecken, müssen wir ihn schlichtweg dreimal ansprechen. Optimal ist es aus unserer Sicht nicht, dass sich die Logik dahinter auch im Nachhinein allenfalls bedingt ergibt.Daedalic betonte uns gegenüber gerne regelmäßig, dass Die Säulen der Erde international insgesamt bessere Wertungen erhalten hat, als es in Deutschland der Fall war. Uns ist es allerdings ziemlich egal, ob Magazine aus den USA oder von sonst irgendwo die teils gravierenden Macken in der Spielmechanik nicht weiter berücksichtigen. Denn Die Säulen der Erde krankt, wie auch im Test beschrieben, nicht am Mangel an Rätsel – die will das Spiel aus nachvollziehbarem Grund gar nicht.Aber es krankt an sonderbaren Designentscheidungen, am schlechten Timing bei den Dialogen und ähnlichem, die die interaktive Novelle keineswegs zu einem schlechtem Spiel machen, aber dennoch dafür sorgen, dass das Spiel trotz der inhaltlich starken und komplexen Vorlage nicht mehr als gehobenes Mittelmaß ist. Ja, wer Die Säulen der Erde liebt oder einen Hang zu storybasierten Titeln hat, der kommt auch ob der Schwächen der Reihe auf seine Kosten, zumal die schicke Zeichengrafik sehr gefällig ist. Aber wer eine perfekte Adaption von Ken Folletts Roman erhofft, der wird auch mit Buch 2 nach unseren bisherigen Eindrücken nur in Ansätzen befriedigt.