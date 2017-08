Xbox One: Microsoft stellt die Produktion des Standard-Modells ein

XOne

Der Redmonder Hersteller Microsoft stellt die Produktion des seit November 2013 erhältlichen Standard-Modells der Xbox-One-Konsole ein. Ab sofort wird sich das Unternehmen nur noch auf die seit August letzten Jahres erhältliche, kompaktere Version, Xbox One S, sowie die am 7. November 2017 erscheinende leistungsstärkere Variante, Xbox One X konzentrieren.

Mit dem Produktionsstop erhalten die Händler keinen weiteren Nachschub des alten Modells mehr und das Gerät bleibt nur noch so lange im Handel verfügbar, bis die Restbestände erschöpft sind. Microsoft hat die alte Konsole bereits aus seinem Online-Store entfernt.