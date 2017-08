Industries of Titan: Mixtur aus Aufbau- und Strategiespiel angekündigt

PC

Mit Crypt of the Necrodancer veröffentlichte das unabhängige Studio Brace Yourself Games im Jahr 2015 einen Titel, der dem Casual-Game-Bereich beziehungsweise dessen Untergenre Musikspiel zugeordnet ist. Einen gänzlich anderen Weg schlagen die Entwickler mit dem jüngst angekündigten Industries of Titan ein, der sowohl Städtebau- als auch Strategie-Komponenten in sich vereinen soll und dessen Gameplay als „Real-Time mit Pause“ beschrieben wird.

Schauplatz des Spiels ist der namensgebende Saturnmond Titan, auf dem es euer Ziel ist, beginnend mit einigen wenigen Gebäuden eine ausgedehnte Industrie-Metropole aufzubauen und zu gestalten. Um mittels der gesammelten Ressourcen (bessere) Gerätschaften und Bauwerke herstellen respektive errichten zu können, werden Fabriken benötigt, in denen wiederum Produktionslinien erforderlich sind. Um einen möglichst effizienten Ablauf zu gewährleisten, sollt ihr euch nicht nur um das Wachstum der Industrie kümmern, sondern auch um die Bedürfnisse eurer Arbeiter. Was damit im Detail gemeint ist, wurde bislang nicht preisgegeben.

Ein weiteres Merkmal des Titels stellen die Kämpfe dar. So sollt ihr beispielsweise Schlachtschiffe ausstatten können, indem ihr Waffen, Triebwerke oder auch Schilde platziert. Neben politischen Einfluss oder hoher Produktionskraft sollt ihr eure Kontrahenten somit auch durch „taktischen Schlachtschiffkampf“ und „technologischer Überlegenheit“ in ihre Schranken weisen können.

Ein Veröffentlichungszeitraum für Industries of Titan ist derzeit nicht bekannt, auf der entsprechenden Steam-Produktseite findet sich lediglich der Hinweis „Coming soon“. Erste Eindrücke vom Spiel vermitteln euch diese fünf Bilder in unserer Galerie zum Spiel, darüber hinaus wurde ein kurzer Ankündigungstrailer veröffentlicht.