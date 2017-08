Anno 1800: Die Features des Spiels im Video vorgestellt

PC

Mit Anno 1800 (im Anspielbericht) kündigte Ubisoft Blue Byte Mainz im Zuge der gamescom in Köln überraschend einen neuen Teil der bekannten Aufbaustrategiereihe an. Nachdem zunächst erste Details und ein Trailer präsentiert wurden, hat Ubisoft nun ein weiteres Vorstellungsvideo veröffentlicht. In diesem fassen Carsten Konze von Ubisoft TV und der verantwortliche Creative Director Dirk Riegert noch einmal die bekannten und neuen Features des Spiels zusammen.

Den rund vier Minuten langen Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. In dem Video macht Ubisoft noch einmal auf das frisch gegründete Community-Portal Anno Union aufmerksam. Auf diesem habt ihr als Spieler nicht nur die Möglichkeit, über zukünftige Features mit abstimmen, sondern auch die Chance, frühe Anspielmöglichkeiten zu erhalten. Anno 1800 soll irgendwann im vierten Quartal des kommenden Jahres für den PC erscheinen.