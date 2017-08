FIFA 18: Komplette Partie im Video: FC Chelsea gegen Manchester United

PC Switch 360 XOne PS3 PS4

FIFA 18 ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Nachdem es zuletzt bereits den einen oder anderen Trailer zu EAs Sportsimulation FIFA 18 (Preview) zu sehen gab, wurde auf der gamescom auch eine Gameplay-Demo präsentiert. In dieser bekommt ihr eine vollständige Spielpartie zwischen FC Chelsea und Manchester United zu sehen und könnt dabei auch einen Blick auf die Neuerungen und Verbesserungen werfen.

Die beiden Teams gehören zu den insgesamt zehn Mannschaften, die in der geplanten Demo, die im kommenden Monat erscheint, spielbar sein werden. Bei den anderen Teams handelt es sich um FC Bayern München, Manchester City, Real Madrid, Juventus Turin, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Toronto FC und LA Galaxy. Die Anspielversion wird zudem die beiden Modi Anstoß und The Journey bieten. Der rund acht GB große Download wird ab dem 12. September via Origin, Xbox Store und PSN für PC, Xbox One, PS4, Xbox 360 und die PS3 verfügbar sein.