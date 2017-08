GC 2017: Dishonored - Der Tod des Outsiders angespielt – mehr vom Guten

PC XOne PS4

Dishonored - Der Tod des Outsiders ab 27,98 € bei Amazon.de kaufen.

Viele Wege führen zum Ziel

Die Überdruckgranate ist eine der neuen Waffen im Standalone-Addon.

Frische und dennoch vertraute Fähigkeiten

Sie war einst so etwas wie die rechte Hand von Daud, dem Assassinen-Anführer, der für den Mord an Dunwalls Kaiserin Jessamine Kaldwin zu Beginn von Dishonored - Die Maske des Zorns (im Test: Note 8.5 ) verantwortlich war. Billie Lurk nannte sich die brandgefährliche Meuchelmörderin noch im Dishonored-Addon Knife of Dunwall (im Test ). Intrat sie unter dem Namen Meagan Foster als Unterstützerin von Corvo Attano respektive Emily Kaldwin auf. Mittritt Meagan, Verzeihung, Billie als spielbarer Charakter in die Fußstapfen von Corvo und Emily. Ihr Ziel: Ein Attentat auf den Outsider. Wir konnten die Stand-Alone-Erweiterung der Arkane Studios auf der gamescom für euch anspielen und verraten euch, ob ihr euch den Titel vormerken solltet oder nicht.Wie tötet man den Outsider, dieses sonderbare Wesen, das Leibwächter Corvo oder dessen Tochter Emily Kaldwin mit übernatürlichen Kräften unter die Arme greift? Billie Lurk glaubt zu wissen, wie das geht. Ein spezieller Dolch muss her. Blöd nur, dass der streng bewacht wird und nur mit List und Tücke – oder notfalls auch mit rüder Gewalt zu kriegen ist. Weshalb Billie den Outsider überhaupt töten will, sei an dieser Stelle mal nicht weiter thematisiert. Aber wer weiß, vielleicht kommt die taffe Lady im Laufe der Kampagne von Dishonored: Der Tod des Outsiders ja noch auf den Trichter, dass es vielleicht doch besser wäre, sich mit dem Outsider zu verbünden, anstatt seiner Existenz ein Ende zu setzen.Das zweite und dritte Kapitel von Der Tod des Outsiders, die wir auf der gamescom für euch ausführlich anspielen konnten, zeigen eindeutig, dass die Arkane Studios hier vor allem mehr vom Guten liefern. Die Levels sind groß und bieten verschiedenste Optionen, die Ziele Billies zu erreichen. Gehen wir über die Dächer in den Unterschlupf der "Augenlosen" oder finden wir das Passwort heraus, um Zugang in den Unterschlupf der rätselhaften Gilde zu erhalten? Und wie finden wir eigentlich das richtige Lied, um den Safe zu öffnen, in dem womöglich der besagte Dolch liegt? Wege und Möglichkeiten gibt es in Der Tod des Outsiders jedenfalls einige – und enorm viele Schriftstücke, in denen wir mehr über die Storyhintergründe und die beteiligten Charaktere erfahren. Oder anders gesagt: Im Prinzip eben genau das, was schon die beiden Hauptspiele nebst der Addons bereithielten.Billie verfügt selbstredend über eine Reihe neuer Fähigkeiten und setzt zudem Waffen ein, die weder Corvo noch Emily nutzen konnten. Dazu zählen etwa Minifallen, die Gegner mit einer Art Fanghaken in eine bestimmte Richtung ziehen. Mit der Impersonator-Fähigkeit könnt ihr euch beispielsweise das äußere Erscheinungsbild bestimmter NPCs annehmen, um euch unbemerkt in bewachte Bereichen bewegen zu können. Im Kampf wiederum sehr hilfreich ist die Zeitstopp-Funktion. Neu ist zudem Billies Fähigkeit „Platzwechsel“. Die ersetzt praktisch den Teleport von Corvo. Allerdings ist die Fähigkeit effektiver im Kampf einsetzbar, um bereits alarmierten Gegnern in den Rücken zu fallen.Ungeachtet dessen, dass die Fähigkeiten neu sind und anders funktionieren, spielt sich Der Tod des Outsiders damit allerdings nicht grundlegend anders. Klingt negativ, aber genau das wollen wir damit nicht zum Ausdruck bringen. Vielmehr finden wir es gut, dass die Arkane Studios ein funktionierendes System nicht auf den Kopf stellen, es ihnen mit den feinen Unterschieden der Fähigkeiten aber dennoch gelingt, dass sich das Spielgeschehen frisch anfühlt.Was die Kämpfe angeht, haben wir (was allerdings auch an den oft deutlich größeren Gegnermengen liegt, die uns attackieren, sobald wir bemerkt wurden) übrigens den Eindruck, dass sie etwas anspruchsvoller werden als in Dishonored 2. Obwohl wir nur auf „normal“ spielten war es an manchen Stellen nicht wie in Dishonored 2 problemlos möglich, einfach alles aus dem Weg zu prügeln, was sich uns in den Weg stellt.Wie gut und wie umfangreich Dishonored - Der Tod des Outsiders am Ende wird? Ihr werdet es in unserem Test erfahren, den ihr zeitnah zum Release des Spiels am 17. September für PC, PS4 und Xbox One lesen können werdet.