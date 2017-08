Destiny 2: PC-Beta-Preload noch heute / Bekannte Probleme und Lösungen

PC XOne PS4

Destiny 2 ab 59,00 € bei Amazon.de kaufen.

Wie bereits bekannt, wird zu Beginn der nächsten Woche die öffentliche PC-Beta zum kommenden MMO-RPG-Shooter Destiny 2 (im E3-Anspielbericht) beginnen. Nun wurde auch der Zeitpunkt für den Beginn der Preload-Phase bekanntgegeben. Hierzulande werdet ihr das Spiel demnach schon heute, ab 19:00 Uhr (deutscher Zeit) herunterladen können. Für den Download benötigt ihr die „Blizzard-Desktop-App“. Den Download-Link für diese findet ihr in den Quellenangaben. Passend dazu hat Bungie auch eine Grafik zur Standardbelegung mit Maus und Tastatur. Diese lässt sich natürlich auch auf Wunsch in Optionen frei anpassen.

Auf der offiziellen Homepage wurden zudem bereits bekannte Fehler aufgelistet, die während der Testphase Einfluss auf das Gameplay nehmen könnten. So könnte es durch die Nutzung von Multisample-Anti-Aliasing zu Grafikfehlern und Performance-Problemen kommen, da MSAA im Spiel noch nicht final ist. Gleiches gilt auch für die Nutzung von zwei Nvidia-Karten im SLI-Verbund. ATIs Crossfire wird in der Beta noch nicht unterstützt. Für ein optimales Spielerlebnis sollten die aktuellen Treiber (wie Nvidias Destiny-2-Beta-Game-Ready-Driver) installiert werden.

Um Probleme beim Start des Spiels zu vermeiden, empfiehlt Bungie den Titel unter einem Pfad zu installieren, der keine lokalisierte Zeichen (Umlaute, griechische Zeichen, Kyrillisch, Kanji etc.) enthält. Außerdem solltet ihr das Spiel über die Blizzard-Desktop-App und nicht direkt über die .exe starten. Letzteres kann zum Einfrieren des Spiels führen, so dass sich das Spiel nur noch durch Alt + F4 beenden lässt. Es könnten darüber hinaus Probleme mit dem lokalen Netzwerk auftreten. Hier wird empfohlen UPnP in den Netzwerkeinstellungen zu aktivieren.

Für die Vorbesteller des Spiels wird die Beta am Montag, den 28. August um 19:00 Uhr beginnen. Am 29. August dürfen dann auch alle anderen Spieler auf die Server. Die öffentliche Testphase soll bis Donnerstag, den 31. August andauern. Das fertige Spiel wird ab dem 6. September für die Xbox One und die PS4, sowie ab dem 24. Oktober für den PC erhältlich sein.