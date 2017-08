Path Out: Autobiografisches Adventure thematisiert Flucht aus Syrien // Demo & Trailer

Niemand, der nicht selbst betroffen ist, kann sich vorstellen, was es bedeutet, von Krieg und Terror umgeben zu sein und als Folge darauf sein Heimatland verlassen zu müssen. Abdullah Karam hat beides hinter sich, denn er flüchtete – wie etwa fünf Millionen seiner Landsleute – aus dem vom Bürgerkrieg heimgesuchten Syrien in ein anderes Land.

Nachdem sich der inzwischen 21 Jahre alte Syrer im September 2015 bis nach Österreich durchgeschlagen hatte, begann er mit Path Out an einem Spiel zu arbeiten, dessen Thema eben diese einschneidende Erfahrung ist und das somit auf tatsächlichen Begebenheiten basiert. Das ambitionierte Ziel ist, ein autobiografisches Adventure zu realisieren, in dem ihr die Flucht Karams virtuell durchleben könnt, zu der – neben vielen anderen Ereignissen – auch der Abschied von seinen Eltern zählt.

Sehr ernste Thematik, aufgelockert mit Humor

Unterstützt wird der Künstler bei seinem Projekt unter anderem vom Grafikdesigner Brian Main, dem für den Sound und die Musik verantwortlichen Unternehmen Wobblersound (Beispiel auf YouTube) sowie von dem in Karlsruhe ansässigen Entwicklerstudio Causa Creations, das politisch engagiert ist und bereits mit Nichtregierungsorganisationen wie zum Beispiel Amnesty International zusammengearbeitet hat.

Neben einem grafischen Stil, der von früheren 16-Bit-Titeln inspiriert ist, verfügt Path Out über Videobotschaften von Karam, anhand derer er hin und wieder das Geschehen im Spiel bewusst ironisch kommentiert, um so auch auf typische Klischees aufmerksam zu machen. So steht zum Beispiel in einer Szene ein Kamel vor seinem Elternhaus, was die Aussage „Kommt schon! Wir haben keine Kamele in den Straßen, nur an Touristenorten.“ nach sich zieht. „Es hat mich sehr gereizt, eine so schwere Kost in einer leichten und humorvollen Form umzusetzen.“, so der Syrer über die Art seiner Videokommentare.

Demo bereits verfügbar, Fünf Episoden geplant

Anhand der Demoversion könnt ihr euch seit kurzem einen Eindruck vom Spiel verschaffen. Unter anderem wird euch in der Probierfassung vom Leben Karams vor dem Ausbruch des Bürgerkriegs erzählt, darüber hinaus erlebt ihr die Entscheidung seiner Familie mit, die schließlich zur gefährlichen Flucht aus seiner Heimatstadt Hama durch das kriegszerrissene Gouvernement Aleppo bis zur türkischen Grenze führt. Als Spielzeit werden um die 45 Minuten angegeben.

Die Demo – siehe auch den Trailer unter diesen Zeilen – kann kostenfrei sowohl für Windows (circa 378 Megabyte) als auch macOS (etwa 348 Megabyte) via der offiziellen Website heruntergeladen werden. Wer möchte, kann das Projekt dort auch mit einem Betrag seiner Wahl unterstützen. Voraussichtlich im Herbst wird die Demofassung auch auf Steam erhältlich sein.

Vorgesehen ist, Path Out im Episodenformat zu veröffentlichen. Insgesamt soll die fertige Fassung fünf Folgen umfassen, die euch unter anderem von Syrien ausgehend durch die Türkei, Griechenland, über den Balkan bis nach Mitteleuropa führen.

Bei dem Anfang Juli in Wien abgehaltenen Indiegames-Festival Reversed gewann der Titel den „Best Games Award“. Das allein reicht jedoch freilich nicht, um die noch ausstehenden Entwicklungsarbeiten abzusichern – laut den Kollegen von fm4.orf.at fehlen derzeit die finanziellen Mittel, um die Produktion fortzusetzen. Ob die Resonanz auf Path Out – sowohl von den Spielern als auch den Medien – groß genug ist, um weiter daran zu arbeiten, soll Ende dieses Jahres geprüft werden.