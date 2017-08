GC 2017: Secret of Mana – 3D-Remake für PS4, PSVita und PC // Erster Trailer

PS4 PSVita

„Eines der besten Rollenspiele aller Zeiten“ wird voraussichtlich ab dem 15. Februar 2018 für PlayStation 4, PSVita und PC in einem neuem Gewand erhältlich sein. Die Rede ist von Secret of Mana (aktuelle User-Wertung 8.8), dessen 3D-Remake von Sony mittels des weiter unten eingebetteten Trailers offiziell angekündigt wurde.

Neben „modernen Grafiken“ und einer zeitgemäßer Steuerung wird für den kommenden Titel das Top-Down-Gameplay sowie die Hintergrundgeschichte übernommen. Trotz des vollständigen Rebuilts soll daher die Atmosphäre des Originalspiels bewahrt bleiben.

Die genannten Neuerungen umfassen außerdem Stimmen für die Charaktere – wie beispielsweise den Protagonisten Randi, seine Begleiterin Primm und den Kobold Popoi – samt Optionen, mittels derer ihr zusätzlich zu der japanischen Sprachausgabe die entsprechenden Untertitel ein- oder ausblenden lassen könnt. Darüber hinaus wird ein neu zusammengestellter Soundtrack versprochen, der „das Original würdigt“. Enthalten ist auch ein lokaler Multiplayermodus, in dem ihr mit bis zu drei Spielern in die Welt von Secret Mana eintauchen könnt.

Bei Interesse werdet ihr das Remake in Kürze vorbestellen können – die entsprechende PSN-Seite ist zwar in der Ankündigung bereits verlinkt, wird jedoch erst im Laufe des Tages freigegeben. Wie üblich, erhalten Vorbesteller einige Extras, bei denen es sich in diesem Fall um individuelle PSN-Avatare oder auch herunterladbare Kostüme für die Hauptcharaktere handelt.