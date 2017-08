Electronic Arts über Mass Effect - Andromeda und die Zukunft der Serie

PC XOne PS4

Electronic Arts’ Executive Vice President Patrick Söderlund hat sich im Rahmen der gamescom in Köln mit den Kollegen von Game Reactor über Mass Effect - Andromeda (Testnote: 8.0) und die Zukunft des Science-Fiction-Franchises unterhalten. Dabei merkte er an, dass der aktuelle Ableger der Rollenspielserie in seinen Augen ein wenig „überkritisiert“ wurde. Söderlund dazu:

Ich habe das Gefühl, dass das Spiel mehr kritisiert wurde, als es wirklich verdient hat. Ich denke, dass es eigentlich ein ziemlich großartiger Titel ist. Es ist uns bewusst, dass es da einige Dinge gab, die wir vielleicht hätten besser machen können, absolut. Aber im Großen und Ganzen, wenn man das Spiel heute mit allem was es jetzt zu bieten hat erwirbt, glaube ich, dass es den Kauf wert ist.

Nachdem kürzlich offiziell bekannt wurde, dass Andromeda keine weitere Zusatzinhalte bekommen wird, äußerten einige Spieler im Netz ihre Zweifel, dass der Publisher Electronic Arts noch einmal ein Mass-Effect-Spiel entwickeln lässt. Doch Söderlund widerspricht:

Ich sehe absolut keinen Grund, wieso wir Mass Effect nicht erneut aufgreifen sollten. Es ist ein spektakuläres Universum, eine beliebte Spielserie mit einer großen Fanbase und es hat viel für Electronic Arts und Bioware getan.

Sollte ein neues Mass Effect entstehen, dann möchte man allerdings sicherstellen, dass es mit bedeutenden Neuerungen und einem frischen, aufregenden Setting aufwarten kann. Sein Job sei es, gemeinsam mit Bioware-Chef Casey Hudson und dem Mass-Effect-Team herausfinden, wie man dies bewältigen kann „Wir wissen es noch nicht, aber das werden wir“, so der Macher.