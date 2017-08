Rainbow Six - Siege: Kaufpreis wird als Guthaben für den Ubisoft Store erstattet

PC XOne PS4

Für jene unter euch, die ein Spiel erwerben und anschließend den gezahlten Betrag zurückerhalten möchten, ist möglicherweise eine derzeitige Aktion im Onlineshop des Unternehmens Ubisoft von Interesse: Entschließt ihr euch auf der entsprechenden Website zum Kauf des im Dezember 2015 erschienenen Rainbow Six - Siege (im Test mit Note 7.0), wird euch dessen Kaufpreis von aktuell 23,99 Euro gutgeschrieben.

Verschickt wird die Gutschrift am 7. September per E-Mail in Form eines Werbecodes, den ihr im UbiStore „für den Kauf eines beliebigen Artikels“ einmalig verwenden könnt. Darauf hingewiesen wird zudem, dass das Guthaben innerhalb von sieben Tagen nach Erhalt der E-Mail eingesetzt werden muss. Verpasst ihr diesen Zeitraum, verfällt der Code, sodass er für eventuelle spätere Käufe nicht genutzt werden kann.

Die Aktion gilt für die Standard-Ausgabe, die Complete Edition sowie die sogenannte „Year 2 Gold Edition“ des von Ubisoft Montreal entwickelten Taktik-Actionspiels und gilt noch bis zum 29. August 2017.