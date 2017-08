Final Fantasy & Assassin’s Creed: Crossover-Partnerschaft angekündigt

PC XOne PS4

Ubisoft und Square Enix haben eine einzigartige Crossover-Partnerschaft für Final Fantasy 15 (Testnote: 8.5) und Assassin’s Creed Origins (Preview) angekündigt. Wie die Spielehersteller verkündeten, werden die Besitzer des japanischen Action-Rollenspiels, die Anfang dieses Jahres beim „Kupobo-Karneval“ (Update 1.04) das „Träumerei“ bekommen haben, schon am 30. August ein Assassinen-Outfit aus Ubisofts kommendem Action-Adventure für Noctis erhalten. Das besagte Ei gab es für den Abschluss der Karneval - Quest „Ein königliches Vergnügen“.

Am 31. August wird dann mit dem Release eines kostenlosen DLCs das „Assassin’s Creed Festival“ beginnen. Während der Feierlichkeiten wird die Stadt Lestallum im passenden Look erstrahlen und mit verschiedenen thematischen Events und Aktivitäten aufwarten. Es gibt ein weiteres Outfit für Noctis samt einem Set von Fähigkeiten, die es euch ermöglichen, die Stadt mehr auf die Art der Assassinen zu erkunden (inklusive dem Leap of Faith). Was die Käufer von Assassin's Creed Origins nach dem Release erhalten werden, ließ Ubisoft vorerst offen.