GC 2017: Firefighting Simulator angeschaut - Feuer frei!

PC

Wie schon im Vorjahr präsentiert Astragon uns den Firefighting Simulator. Nur vom Spiel haben wir nicht viel gesehen...

Wir plaudern mal ein wenig aus dem Nähkästchen. gamescom-Termine am Stand von Astragon sind immer ein wenig wie eine Wundertüte. Man vereinbart eigentlich nur, dass der Publisher einem Teile seines Line-ups vorstellt. Dabei war dieses Jahr ein Titel dabei, der uns bereits im vergangenen Jahr gezeigt wurde: der Firefighting Simulator von Chronos Unterhaltungssoftware.

Dafür, dass das Spiel schon im ersten Quartal 2018 fertig werden soll, hat sich Gregor H. Max Koch, der Entwicklungschef und Mitgründer des südhessischen Unternehmens, eine eigenwillige Präsentation vorgenommen. Er zeigt nämlich kaum etwas aus dem Spiel. Stattdessen erklärt er uns innerhalb des Spiels, wie sich Feuer ausbreitet und was für Auswirkungen es auf Objekte hat. So breitet sich ein Feuer auf einer Holztreppe immer weiter aus. Die Grafik unterteilt die Treppe in viele Blöcke, die nach und nach Feuer fangen. Dadurch wird die Treppe instabiler und bricht unter den Flammen zusammen.

In Realzeit lässt Koch einen seiner Mitarbeiter nun mit dem Feuerwehrschlauch eine Feuerstrahl auf die Treppe schießen, damit wir diesmal nicht abstrakt, sondern in der Spielwelt sehen, wie die Treppe brennt und einstürzt. Das Feuer, der Qualm unter der Decke und fliegende Rußpartikel sahen schon im vergangenen Jahr beeindruckend aus. "Dabei ist das noch nicht mal die finale Version, da ist das Feuer noch viel detaillierter", verrät Koch.

Im PC-only-Spiel versteckt sind 60 Locations, die sich über die ganze Stadt verteilen. Hauptziel des Spiels ist die Menschenrettung vor den Flammen, dann das Bekämpfen der Flammen sowie der Schutz von Eigentum. Andere Spielinhalte außer dem Löschen von Bränden deckt der Firefighting Simulator nicht ab. Für eine Feuerwehrsimulation deckt das Spiel erstaunlich wenig vom Alltag eines Feuerwehrmitgliedes ab. Verkehrsunfälle, Ölspuren oder Hochwassereinsätze sucht man vergebens. Außerdem konnten wir uns keine richtige Meinung von dem Titel machen, weil uns vom Spiel selbst so gut wie nichts gezeigt wurde. Ob das ein gutes Zeichen ist, ob gar der Release im ersten Quartal 2018 in Gefahr ist, wird sich noch zeigen.

Fans von Feuerwehrautos können sich die Zeit bis zur Veröffentlichung in der App des Spiels vertreiben. Darin betritt man einen Showroom, in dem wir uns ein Auto der Marke Rosenbauer, dessen Fahrzeuge lizenziert sind, ausführlich und in Ruhe anschauen können. Selbst Screenshots können wir erstellen - direkt im Spiel ohne den Umweg über Steam.