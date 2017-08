GC 2017: Police Simulator 2018 angeschaut - Wir machen Loston sicher

PC

Auf der gamescom wurde uns das Anti-GTA von Bigmoon Entertainment vorgestellt. Hat uns die Präsentation überzeugt?

Sonntagabend um 20.15 Uhr ist für Millionen Deutsche Tatort-Zeit. Seit Jahren verfolgen Krimifans die Fälle von Polizeiduos wie Schimanski und Thanner, Batic und Leitmayr oder Ballauf und Schenk. Am PC können sich spielende Kriminalfans ab dem 25. Januar 2018 selbst mit Partner auf Verbrecherjagd begeben. Dann erscheint bei Astragon Entertainement Police Simulator 2018, den uns Pedro Pinho von Entwickler Bigmoon Entertainment auf der gamescom vorstellte. Der Titel wird auch einen Multiplayer-Part enthalten, indem wir eben mit Partner antreten.

In Loston City, einer fiktiven Stadt, die sich an Chicago und New York orientiert, sind wir ein normaler Streifenbeamter. Die Stadt selbst ist eine offene Welt, die etwa zehn Quadratkilometer groß ist. Bereisen können wir Loston entweder zu Fuß oder mit einem Streifenwagen. Wobei uns am Anfang nur die Klapperkiste aus dem Fuhrpark zur Verfügung steht, bis wir den neuen Polizeiwagen oder gar die Luxusvariante fahren dürfen, müssen wir noch ein paar Dienstgrade aufsteigen. Insgesamt sechs Ränge können wir als Polizist erlangen.

Da man als Polizist immer im Dienst ist, können wir auch schon außerhalb der Schicht Passanten anquatschen und sie nach ihrem Ausweis fragen. Während unserer Schicht stehen uns aber noch ganz andere Möglichkeiten zur Verfügung. Denn es gibt zwei Arten von Missionen, wie Pedro Pinho erklärt. Zum einen sind das eher langweilige Aufträge wie Verkehrskontrollen oder die Augen nach einem Verdächtigen offenhalten. Spannender wird es schon, wenn ein Notruf eingeht. Dann geben wir Gas, denn es könnte sich um einen Autounfall, einen Kriminalfall oder ein Gewaltverbrechen handeln.

In unserer Präsentation zeigt uns Pedro Pinho einen Autounfall. Wir düsen zum Unfallort, reden mit Zeugen, lassen sie pusten, rufen den Abschleppwagen und den Krankenwagen. Wir können übrigens auch Passanten durchsuchen, ab und zu finden wir ein paar Drogen, dann klicken die Handschellen.

Neugierig sind wir natürlich auf die Action. Publisher Astragon strebt eine USK-Kennzeichnung ab 16 Jahren an. Als wir Pedro Pinho danach fragen, wird die Präsentation ein wenig bizarr, denn im Demo-Level besteht offenbar keine Möglichkeit, auf Verdächtige oder Kriminelle zu schießen. Es würde sogar funktionieren, auf Passanten zu schießen. "Das führt aber zum sofortigen Ende des Spiels", erklärt uns Felix Buschbaum von Astragon. Doch da wir ein wenig Pistoleneinsatz sehen wollen, ballert Pedro Pinho ganze Magazine auf die drei Polizeiautos leer. Am Ende hat unser Fuhrpark nur noch Schrottwert. Dass sich da keine bekannte Automarke finden wollte, die ihre Fahrzeuge im Spiel wiederfinden wollte, ist verständlich.