GC 2017: Launch-Trailer zu Ark - Survival Evolved veröffentlicht

Auf der gamescom wurde am Donnerstag der Launchtrailer zur am 29. August erscheinenden finalen Version von Ark - Survival Evolved vorgestellt. Das Spiel verlässt damit nach etwas mehr als zwei Jahren die Early-Access-Phase. Laut den Entwicklern ist das Ende der Fahnenstange jedoch noch nicht erreicht. Zur Einstimmung gibt es mit dem Release am kommenden Dienstag ein paar neue Inhalte.

Dazu gehören zwei neue zähmbare Kreaturen:

Der Otter kann, wie andere, kleinere Tiere auch, auf der Schulter getragen werden und für euch nach Perlen tauchen, die Grundlage für zahlreiche Bauteile sind.

Der Phönix kommt in Wüstengebieten vor und kann euch trotz seines feurigen Gefieders eine große Hilfe sein, indem er alles kocht, was er in die Klauen bekommt. Außerdem könnt ihr ihn mit entsprechend feuerfester Rüstung fliegen.

Zusätzlich könnt ihr zwei neue Ausrüstungsgegenstände herstellen:

Das Tek Shield schützt euch vor Kugeln und Flächenschaden.

Das Tek Sword durchbricht Panzerungen und erlaubt euch einen schweren Rennangriff.

Freunde mehr oder weniger nützlichen Bonusmaterials können sich für 9,99 US-Dollar einen orchestral eingespielten Soundtrack zum Spiel kaufen.