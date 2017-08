GC 2017: TransRoad USA angeschaut - Mit dem Truck durch die Staaten

PC MacOS

Das Team von Deck 13 Hamburg hat offenbar viel Zeit mit klassischen Wirtschaftssimulationen und Tycoon-Spielen verbracht. Denn so scheint sich TransRoad USA, das wir auf der gamescom vorgestellt bekamen, zu spielen.

Kennt hier noch jemand Der Planer? Der erste Teil der Wirtschaftssimulations-Reihe, in der man eine Spedition leitet, ist bereits 1994 erschienen. Über die Jahre hinweg sind vier Nachfolger erschienen. "Ich liebe Der Planer", erzählt uns Andrea Fricke, Game Designerin von Deck 13 Hamburg, während der Präsentation von TransRoad USA am Astragon-Messestand auf der gamescom.

Das Grundprinzip ist auch so wie vor mehr als 20 Jahren. Wir sind der Chef eines Truck-Logistik-Unternehmens. Wir kaufen Trucks und Auflieger, nehmen Aufträge an, legen Routen an und hoffen, dass unsere Vehikel pannenfrei bleiben und immer pünktlich ankommen. Nach und nach wachsen wir, kaufen mehr Trucks und Auflieger und bereisen die gesamten USA.

Die Entwickler von Deck 13 Hamburg legen ihren Fokus dabei auf die unterschiedlichen Auflieger, es gibt unter anderem Kühlauflieger, Viehtransporter, Tankanhänger oder Autotransporter. Auch die Zugmaschinen unterscheiden sich, und zwar anhand ihrer Achsenzahl. Bestimmte Auflieger sollten nur mit einem Drei- oder gar Vierachser gezogen werden, um schneller voranzukommen.

Denn genau das ist wichtig. Nehmen wir Aufträge an, muss die Ware zu einem bestimmten Zeitpunkt am Ziel sein. Bei speziellen Risikoaufträgen ist das Zeitfenster sehr klein, dafür ist die Belohnung umso größer. Neben Geld erhalten wir nämlich auch Ruf-Punkte. Vermasseln wir einen Auftrag, sinkt der Ruf. Sind wir immer schön pünktlich, steigt der Ruf - und dadurch auch die Auftragszahl.

Natürlich stellen wir auch Fahrer ein. Für bestimmte Transporte brauchen diese bestimmte Fahrerlaubnisse. Haben wir beispielsweise einen Gefahrguttransport, sollte der Fahrer dafür auch geeignet sein. Natürlich können wir auch einen nicht geeigneten Fahrer hinters Lenkrad setzen. Doch wenn die Polizei kommt, gibt es Strafe. Wiederholen wir das beim selben Fahrer, kündigt er oder verlangt mal eben einen ordentlichen Gehaltsaufschlag.

Im Gegensatz zum ersten Planer spielt TransRoad USA aber auf einer USA-Karte. Die ist stufenlos zoom- und drehbar. In der Verfolgerkamera können wir sogar unsere Lastwagen verfolgen. Auch wenn die Landschaft doch sehr trist aussieht, hat Deck 13 Hamburg ein paar Besonderheiten eingebaut, etwa die Freiheitsstatue oder den Grand Canyon. "Nähert ihr euch der Stelle, wo die Area 51 sein soll, gibt es eine Überraschung", verspricht Andrea Fricke.

Je höher unser Ruf und je größer unser Unternehmen, desto hochwertiger wird die Ware, die wir transportieren, die Aufträge werden auch immer größer. Nach und nach breiten wir uns über das ganze Land bis hinein nach Kanada und Mexiko aus. Der Clou: Hat einer unserer Kunden eine Filiale in einer anderen Stadt, ist der Ruf derselbe, wie bei der Filiale in der Stadt, in der er uns beauftragt.

Wollen wir unser Unternehmen bekannter machen, können wir auch auf Marketingmaßnahmen zurückgreifen und Werbung im Radio oder im Fernsehen schalten. Wir sollten dann nur in der entsprechenden Stadt keine Tour vermasseln, denn dann schadet der Ruf enorm. Außerdem dürfen wir nicht immer nur die gleiche Ware transportieren, denn der Erlös aus unseren Aufträgen richtet sich nach Angebot und Nachfrage. Neben Wirtschaftskrisen gibt es auch Boomzeiten.

Unsere Trucks werden mit der Zeit älter und müssen gewartet werden. "Bleibt mal einer auf einer Tour liegen, wars das im Regelfall mit dem Auftrag", erklärt und Andrea Fricke. Deshalb sollten wir immer unseren Fuhrpark, aber auch unsere Fahrer im Auge behalten.

Das Singleplayer-only-Spiel wird am 9. November für PC und MAC veröffentlicht und bietet drei Spielmodi. Eine voll vertonte Kampagne mit Story, einen Quest-Modus, in dem wir bestimmte, manchmal auch abseitige Aufgaben wie "Verbrauche mehr Sprit als..." erledigen müssen - und natürlich einen Sandkasten-Modus, den wir nach unseren eigenen Wünschen anpassen können und bei dem wir bis zu fünf Computergegner hinzufügen können.