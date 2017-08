Xbox Live: Games with Gold im September mit Forza Motorsport 5, Oxenfree, u.a.

360 XOne

Wie immer pünktlich zum Monatsende hat Microsoft die nächsten "Games with Gold"-Titel bekanntgegeben. Für alle Xbox-Live-Gold-Abonnenten gibt es im September diesmal unter anderem das Rennspiel Forza Motorsport 5 GOTY (im GG-Test mit Note: 8.5), das gruselige Indie-Adventure Oxenfree (im GG-Test mit Note: 8.0) sowie Battlefield 3 (im GG-Test mit Note: 9.0) zum kostenlosen Download. Nachfolgend findet ihr alle Spiele und Termine im Überblick:

Xbox One - Games with Gold:

Trials Fusion - 16. August bis 15. September

- 16. August bis 15. September Forza Motorsport 5 GOTY - 1. September bis 30. September

- 1. September bis 30. September Oxenfree - 16. September bis 15. Oktober

Xbox 360 - Games with Gold:

Hydro Thunder Hurricane - 1. September bis 15. September

- 1. September bis 15. September Battlefield 3 - 16. September bis 30. September

Die beiden Xbox-360-Titel sind wie üblich im Rahmen der Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One spielbar. Die aktuellen August-Spiele findet ihr in unserer vorherigen News Xbox Live: Games with Gold im August mit Trials Fusion, Bayonetta, u.a. .