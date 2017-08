GC 2017: Destiny 2 – Infos zu Neuerungen und 22 Min. langes Gameplay-Video

PC XOne PS4

In einem jüngst im offiziellen PlayStation-Blog veröffentlichten Artikel wird auf mehrere neue Features eingegangen, die euch in Destiny 2 erwarten, das für Besitzer von PS4 und Xbox One in etwa zwei Wochen erhältlich sein wird. Zugleich wird euch mit der sogenannten Europäischen Todeszone einer der vier Hauptschauplätze des kommenden Multiplayer-Titels etwas näher vorgestellt. Dazu passendes, offizielles Gameplay-Material könnt ihr euch im weiter unten eingefügten Video anschauen, das über 22 Minuten lang ist und über englische Kommentare verfügt.

Karte und Abenteuer

Eine der Neuerungen in Destiny 2 ist die Karte, die ihr jederzeit aufrufen könnt und die als Wegweiser für den jeweils aktuellen Planeten sowie die außerhalb liegenden Welten dient. Außerdem könnt ihr euch auf diese Weise über laufende und bestehende Events, Quests oder andere Bereiche informieren, die sich in eurer Nähe befinden und die ihr mittels Wegpunkt markieren könnt. Erreichen möchten die Entwickler mit der Kartenfunktion, dass es „ungemein einfacher [wird], sofort etwas zu finden, das ihr tun könnt.“

„Wenn die Kampagne ein Roman ist, sind die Abenteuer Kurzgeschichten.“ – so beschreibt das Story-Team des Entwicklerstudios Bungie die neu hinzugekommenen Nebenmissionen, die unter dem Begriff Abenteuer zusammengefasst werden. Die Missionen umfassen unter anderem „festgelegte Elemente, bekannte Charaktere, Sprachaufnahmen und Storyelemente“ und sollen beispielsweise „kleinere Geschichten, die mehr über die Welt verraten, auf der ihr euch befindet, und über die Charaktere, denen ihr begegnet seid“ erzählen.

Verlorene Sektoren und heroische öffentliche Events

Auf der neu hinzugekommenen Karte werdet ihr auch „kleine und häufig mysteriöse Symbole“ entdecken, die euch zu verdeckten Aktivitäten wie den sogenannten verlorenen Sektoren sowie zu regionalen Truhen führen. Auf diese Weise sollt ihr ermutigt werden, „euch umzusehen und Ecken zu erkunden, die ihr ansonsten links liegen lassen würdet“.

Verlorenen Sektoren stellen Bereiche dar, die versteckt und einem Labyrinth ähnlich aufgebaut sind und bei denen es sich zum Beispiel um Höhlennetzwerke oder Entwässerungsanlagen handeln kann. Nachdem ihr diese Areale erkundet habt, stoßt ihr sowohl auf große Gegnergruppen als auch auf „ein wirklich großes Beuteversteck“. Sobald ihr den jeweiligen Elite-Feind, der das Versteck bewacht, eliminiert habt, erhaltet ihr Codes, mit denen ihr auf die Beute zugreifen könnt.

Abschließend geht es im PlayStation-Blog um die öffentlichen Events, die es auch schon im ersten Destiny-Spiel gibt. Neu ist jedoch, dass jedes Event über geheime Ziele verfügt, dessen Kriterien euch nicht mitgeteilt werden, sodass ihr sie selbst herausfinden müsst. Entdeckt ihr die Ziele und schließt sie ab, wird eine heroische Variante des öffentlichen Events freigeschaltet. Seid ihr abermals erfolgreich, erwarten euch ein enormer Erfahrungsboost sowie die Chance auf epische Beute.

Solltet ihr überlegen, in Destiny 2 einzutauchen, sei an dieser Stelle auf unseren Forumsthread verwiesen, in dem ihr euch zum Beispiel über die GamersGlobal-Gilde informieren beziehungsweise für gemeinsame Aktivitäten verabreden könnt.