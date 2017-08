GC 2017: Bomber Crew angeschaut - Das Spiel mit den Tauben

PC Switch XOne PS4

Publisher Curve Digital hat auf der gamescom Bomber Crew vorgestellt. Darin steuert ihr - wen wundert es - die Besatzung eines Kriegsflugzeugs.

Was für einen mutigen Mechaniker wir doch haben! Und ein echtes Allroundtalent ist er auch noch! Zuerst klettert er wagemutig in Hunderten Meter Höhe aus dem Flugzeug, um den Brand auf einer Tragfläche zu löschen. Später zeigt er auch noch seine Kenntnisse als Sanitäter, als er einen unserer Schützen, der von einem Flugabwehrgeschoss stark verwundet wurde, verarztet. Ein feiner Kerl, unser Mechaniker. Und bestimmt blutet sein Herz am Ende der Mission. Denn unser Bomber ist durchlöchert wie ein Schweizer Käse, ein Fahrwerk ist zerstört, die Landung wird heftig. Da hat die Crew einiges zu reparieren.

Auf der gamescom haben Publisher Curve Digital und Entwickler Runner Duck Games das Zweite-Weltkrieg-Spiel Bomber Crew enthüllt. Es in ein Genre zu pressen, fällt dabei ganz schön schwer. Eine Flugsimulation ist es nicht, wir fliegen zwar, steuern die Bomber aber nicht selbst. Eine richtige Berufssimulation ist der Titel aber auch nicht. Curve Digital selbst nennt es strategische Simulation. Denn wir steuern im Grunde genommen nur unsere Crewmitglieder, vom Piloten über den Mechaniker bis hin zum Schützen.

Vorher müssen wir die Crew aber rekrutieren. Zu Beginn sind die Mitglieder absolut unerfahren. Doch mit jeder absolvierten Mission werden sie erfahrener und steigen im Rang bis maximal Level zwölf. Die Crew setzen wir zu Beginn in einen Bomber, den wir auch ausrüsten und vom Aussehen anpassen dürfen. Natürlich dürfen wir auch die Flugzeuge selbst upgraden. So installieren wir elektrische Geschütztürme oder bauen ein Fach für Tauben ein, die Hilfe holen, falls uns etwas passiert.

Insgesamt 30 Missionen soll es in Bomber Crew geben, jede dauert zwischen zehn und 25 Minuten. In der uns gezeigten Mission hatten wir zwei Aufgaben: Wir sollten als Aufklärer zwei Stellungen fotografieren, anschließend ein deutsche Stellung zerstören. Auf dem Rückweg kam noch eine optionale Mission hinzu: Einer der deutschen Starpiloten heftet sich an unser Heck, ihn müssen wir ausschalten.

Insgesamt soll Bomber Crew rund acht Stunden Spielzeit bieten. Der Titel erscheint am 19. Oktober für den PC. Im Frühjahr 2018 sollen auch Umsetzungen für die PS4, die Xbox One und die Switch veröffentlicht werden.