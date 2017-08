GC 2017: Monster Hunter World angespielt – so macht die Monsterjagd Spaß

PC XOne PS4

Nachdem wir bereits auf der E3 einen ausführlichen Blick auf Monster Hunter - World werfen konnten , haben wir auf der gamescom bei Capcom die Gelegenheit genutzt, erstmals selbst Hand anzulegen. Spielen konnten wir zwei Quests im Jagdgebiet, das auch in der Messepräsentation der E3 zu sehen war. So viel Spaß das aber schon beim Zusehen macht, fällt unser Urteil nach den eigenen Spieleindrücken noch positiver aus. Denn abgesehen von ein paar sonderbaren Entscheidungen beim Steuerungslayout fühlen sich die Kämpfe schön wuchtig an, vor allem aber die beim Vorspielen durch die Entwickler leicht in die Länge gezogen wirkende Monsterjagd ist auch in einem kompakten Zeitfenster abschließbar.Sehr gut gefallen uns einmal mehr die vielen Möglichkeiten, die Umgebung bei der Monsterjagd zu nutzen. Bei einigen Objekten fehlten unserem Monsterjäger zwar noch die notwendigen Ausrüstungsteile. Aber einen Mangel an vielfältigen Optionen könnten wir auch ohne diese Elemente nicht beklagen. Eindeutig bestätigen können wir auch, dass Monster Hunter World (gespielt haben wir auf PS4), richtig gut aussieht. Kleinere Schwächen gibt es zwar, aber die dichte Vegetation und die Animationen von Monstern und unserem Jäger können sich mehr als sehen lassen.Übrigens lag die Messedemo bereits auf Deutsch vor. Und nein, wir meinen nicht bloß Untertitel, sondern eine vollständig lokalisierte Fassung inklusive deutscher Sprachausgabe. Spontan hinterlässt die einen guten Eindruck, sowohl was die Übersetzung selbst als auch was die Wahl der Sprecher angeht. Wir haben nach dem Anspielen jedenfalls noch mehr Lust als zuvor auf Monster Hunter World. Capcom versprach uns im Entwicklerinterview indes hoch und heilig, dass Mikrotransaktionen (die sich aufgrund der Art des Fortschrittssystems mit Loot, Crafting und Händlern anbieten würde) kein Thema sein werden. Zu einem Monster Hunter gehöre es, dass man sich die Ausrüstung selbst erarbeitet, sagt, Executive Director des Spiels.