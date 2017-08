GC 2017: Qube 2 angespielt – vielversprechender Ego-Puzzler im Portal-Stil

PC XOne PS4

Nachgab es so einige Spiele, die dem Valve-Titel nacheiferten. Es gab viele schlechte und mittelmäßige, aber auch ein paar richtig gute. Zu diesen „Portal-Klonen“ zählte auchvom britischen Entwickler Toxic Games. Dass die Qualität von Qube kein Zufall war, konnten wir auf gamescom im Selbstversuch nachweisen. Am UK-Stand spielten wir nämlich, das einmal mehr mit cleveren Rätseln aufwartet und sich gleichzeitig mit dem Wechsel auf die neueste Version der Unreal Engine auch technisch deutlich steigert.Im Spiel habt ihr Zugriff auf drei Fähigkeiten, die ihr an bestimmten Punkten in der Umgebung aktiviert. Mit der ersten lasst ihr an diesen horizontal, vertikal oder diagonal ausgerichteten Plattformen eine Säule herausfahren. Die zweite produziert ein Sprungpad, mit der ihr euch oder auch einen Würfel in die entsprechende Richtung katapultiert. Im Detail möchten wir euch die Puzzles gar nicht beschreiben. Aber mittels dieser Elemente fangt ihr etwa einen Würfel vor dem Sturz auf den Boden ab und lasst dann den auf der Säule liegenden Würfel per Katapult zur anderen Seite des Raumes fliegen. Dort braucht ihr ihn gegebenenfalls wie eine Treppenstufe. Die Spielfigur kann nämlich springen, aber nur in begrenzter Höhe.Clever sind die Rätsel in jedem Fall, auch wenn sie in den ersten, von uns gespielten Räumen noch nicht allzu knifflig ausfallen. Gut gefallen hat uns aber auch die Grafik. Der „Forschungskomplex-artige“ Stil muss einem nicht gefallen. Aber die Qualität steigt im Vergleich mit dem Vorgänger deutlich an. Qube 2 erscheint übrigens parallel für PC, Xbox One und PS4. Konsolenspieler müssen diesmal also nicht länger als die PCler auf eine Umsetzung warten. Ob auch die Story des Spiels etwas taugt, können wir noch nicht einschätzen, da wir die diversen Funksprüche im Spiel schlichtweg beim Anspielen nicht hören konnten. Spielerisch sind aber bereits sehr zuversichtlich, dass Qube 2 mindestens auf Augenhöhe mit Teil 1 begegnet und womöglich sogar übertreffen kann. Ob es auch für die Güteklasse eines Portal reicht? Mal sehen.