GC 2017: Gewinner der gamescom Awards 2017 stehen fest

Switch

Zum mittlerweile neunten Mal wurden die gamescom Awards heute im Rahmen der Kölner Spielemesse vergeben. Eine Fachjury wählte dabei die Gewinner in insgesamt 22 Kategorien (siehe unsere News Nominierungen für die gamescom Awards 2017). Zusätzlich konnten Besucher und Spielefans per App wieder über den Publikumspreis (Most Wanted Consumer Award) abstimmen.

Die "Best of gamescom"-Auszeichnung 2017 geht an Super Mario Odyssey (im GG-Angespielt-Bericht), das damit The Legend of Zelda - Breath of the Wild (im GG-Test mit Note 9.5) aus dem letzten Jahr folgt. Nintendos kommender Jump-and-Run-Titel gewann in insgesamt fünf Kategorien, darunter auch Best Action sowie Family Game und der Consumer Award. Auf den einzelnen Plattformen konnten sich Assassin’s Creed Origins (PS4), Mittelerde - Schatten des Krieges (Xbox One), Super Mario Odyssey (Switch) sowie Kingdom Come - Deliverance (PC) durchsetzen.

In der folgenden Tabelle findet ihr eine Übersicht aller Preisträger: