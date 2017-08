GC 2017: Outreach angespielt - Einmal fühlen wie George Clooney

PC MacOS

Einsam und verlassen in einer Raumstation zu sein ist ein beklemmendes Gefühl. Wir haben uns auf der gamescom in die Tücken der Schwerelosigkeit begeben.

Der Weltraum - unendliche Weiten. Dummerweise stimmt das, wie wir bei der Anspielsession von Outreach auf der gamescom feststellen durften. Denn wir müssen die Raumstation, in der wir uns befinden auch verlassen. Wie im Film Gravity mit George Clooney und Sandra Bullock hangeln wir uns von Handgriff zu Handgriff. Einmal zu spät zugepackt oder einmal wegen der Schwerelosigkeit im blöden Winkel auf die Außenhaut der Raumstation geprallt, und wir sehen, wie wir unaufhaltsam in Richtung Weltraum abdriften, während unser Spieler verzweifelt mit den Händen fuchtelt und ein noch verzweifelteres "Noooooo!" ausruft.

Ja, die Schwerelosigkeit macht es uns nicht leicht in Outreach. Auch im Innern der Raumstation prallen wir immer wieder gegen Wände, Türen oder sonstige Gegenstände. Dann heißt es ganz schnell: Wo ist oben, wo ist unten? Wir stellen uns sofort vor, wie fantastisch dieses Spielerlebnis in der Virtual Reality sein müsste, fragen einen der Menschen des Publishers von Good Shepherd Entertainment und bekommen als Antwort: "Das ist eine der meistgestellten Fragen. Aber ich versichere Ihnen, dass Sie dieses Spiel nicht in VR spielen wollen. Ich habe mich probeweise mal ganz nah vor den Bildschirm gesetzt und selbst dabei wird einem schon schlecht."

Doch um was geht es überhaupt in Outreach? Am Ende des Kalten Krieges spielen wir einen sowjetischen Kosmonauten, der sich in einer verlassenen Raumstation auf die Suche nach der Crew macht. Das funktioniert vom Spielprinzip wie in einem Walking Simulator, nur dass wir eben nicht laufen, sondern schweben. Wir finden Fotos und Schreiben, durchsuchen den Inhalt von Computern nach Hinweisen und müssen auch Rätsel lösen. So ist etwa eine der Schleusentüren verschlossen, wir müssen den richtigen Computer finden, um sie zu öffnen. Als Nebenmission bekommen wir von unserer Bodencrew noch den Auftrag, bestimmte Dinge zu fotografieren, etwa die Pflanzen, die die Crew vor ihrem Verschwinden gesät hat.

Weil eine Luke verschlossen ist, müssen wir die Raumstation verlassen, um von außen in die Unterkünfte der Crew zu gelangen. Wir hangeln uns von Handgriff zu Handgriff. Das Spiel wird aus der Ego-Sicht gespielt, mit dem linken Analogstick des Gamepads justieren wir die Sicht, dann stoßen wir uns ab in Richtung des nächsten Griffs, den wir auch packen müssen, um nicht in den Weltraum zu treiben. Das ist eintönig und faszinierend zugleich.

Angekommen sind wir in der Messedemo leider nicht in den Quartieren der Crew, dann war die Anspielzeit vorbei. Aber das, was wir gesehen haben, ist auf jeden Fall sehr faszinierend. Outreach soll noch dieses Jahr für PC erscheinen und eine Spielzeit von rund vier Stunden besitzen.