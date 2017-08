GC 2017: Rund elf Minuten Gameplay aus Biomutant im Video

PC XOne PS4

Im Rahmen der diesjährigen gamescom in Köln haben der schwedische Indie-Entwickler Experiment 101 und der Publisher THQ Nordic bereits einen CGI-Trailer und erste Spielszenen zum kommenden Open-World-Action-Rollenspiel Biomutant präsentiert. Nun haben die US-Kollegen von IGN.com auch eine umfangreiche, rund elf Minuten lange Gameplay-Demo auf YouTube veröffentlicht, die euch noch einen etwas ausführlicheren Blick auf den Titel gewährt.

Der Clip zeigt den Beginn des Spiels, samt der Charaktererstellung, bei der ihr den Look eures tierischen Protagonisten bestimmen könnt und einem kleinen Tutorial, bei dem ihr die ersten Schritte erlernt. Im Verlauf des Videos kämpft der waschbärähnliche Held mit Schwert und Schusswaffen gegen verschiedene Kreaturen, steigt im Level auf, erlernt neue Tricks und stellt in einer entdeckten Werkstatt neue Waffen her. Euer Abenteuer wird, ähnlich wie im Supergiant Games' Action-Rollenspiel Bastion, durch eine Erzählerstimme begleitet, die zur Atmosphäre beiträgt. Biomutant wird im ersten Quartal 2018 für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.