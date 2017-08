GC 2017: Super Mario Odyssey im ausführlichen Gameplay-Video

Switch

Nachdem Super Mario Odyssey (zum E3-Angespielt) zuletzt auf der San Diego Comic Con mittels bewegter Bilder vorgestellt wurde, wurde kürzlich auch im Rahmen der gamescom ein ausführliches Video präsentiert. Die Aufnahme ist etwa 18 Minuten lang und wird von zwei Mitarbeitern von Nintendo of Europe kommentiert, die zudem auf mehrere Details eingehen.

Gezeigt wird euch unter anderem, wie sich Mario hüpfend und laufend durch das Level Under the Cheese Rock bewegt, das sich in der auf der Kölner Spielemesse erstmals vorgestellten Welt namens Luncheon Kingdom befindet. Wie es die Bezeichnungen bereits deutlich machen, ist deren Thema Essen, sodass ihr unter anderem Früchte einsammelt oder mittels der Joy-Cons Bratpfannen werft, um zum Beispiel Käsebarrieren zu zerstören oder Widersacher zur Strecke zu bringen.

Erläutert wird darüber hinaus, dass jede Welt – neben den üblichen goldenen Münzen, die überall eingesetzt werden können – über eine eigene Währung verfügt, die ihr entsprechend auch nur dort ausgeben könnt. Zu sehen ist zudem eine Bonusarena, die ihr nur betreten könnt, wenn Mario als Koch verkleidet ist. Super Mario Odyssey wird ab dem 27. Oktober für die Nintendo Switch erhältlich sein.