GC 2017: Landwirtschafts-Simuator 17: Platinum angeschaut - Südamerika

PC XOne PS4 MacOS

Im Add-on für den Landwirtschafts-Simulator 17 geht es für die Hobby-Bauern nach Südamerika. Astragon stellte die Neuerungen auf der gamescom vor.

Die Landwirtschafts-Simualator-Reihe ist ein Phänomen. Hardcore-Gamer rümpfen die Nase, Gelegenheitsspieler finden ihn klasse. Auch in Südamerika hat die Serie viele Fans. Und die verlangten natürlich danach, nicht nur in den USA ihre Höfe zu führen und Felder zu bewirtschaften, sondern in der eigenen Heimat. Giant Software hat auf diese Spieler gehört und präsentiert in der Platinum-Edition des Landwirtschafts-Simulators 17 Südamerika als neue Karte. Das Spiel erscheint außerdem für Besitzer des LWS 17 als Add-on. Wer den Season-Pass für die PS4-Version gekauft hat, erhält den Zusatz natürlich kostenlos.

Eine neue Karte ist gleichbedeutend mit neuen Fahrzeugen, neuen Marken und natürlich auch neuen Fruchtsorten, die wir anbauen, beispielsweise Zuckerrohr. Die Besonderheit: Zuckerrohr muss nicht nach jeder Ernte neu gesät werden, denn die Pflanzen wachsen bis zu dreimal nach. Als neues Nutzvieh sind etwa die Brahmans dabei, eine Rinderrasse mit charakteristischem Buckel.

Die Fahrzeuge unterscheiden sich auch im Design vom Hauptspiel. In der Präsentation hatte der Traktor ein sogenanntes Sonnendach. Dabei handelt es sich eigentlich nur um ein paar Streben und ein Dach, die Kabine ist im Gegensatz zum US-Pendant nicht geschlossen. Auch die Bauernhöfe sehen nicht unbedingt aus wie die übliche Farm, sondern gleichen in ihrem Hazienda-Stil eher Villen. Natürlich gibt es auch Städte, durch die wir fahren. Dabei gibt es einige prächtige Viertel, genau wie Ecken, in denen wir nachts nicht alleine herlaufen wollen.

Darüber hinaus ist derzeit auch eine Switch-Version des LWS in Arbeit. Sie erhält keine Jahreszahl im Titel, basiert aber auf den Konsolen-Versionen des LWS 17. Erscheinen soll die Switch-Version im November. Die Platinum-Edition für PC, PS4 und Xbox One kommt am 14. November in den Handel.