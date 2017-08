GC 2017: Playerunknown's Battlegrounds – Neue Map stellt dicht bebaute Stadt dar

PC XOne

Bereits vor mehreren Wochen veröffentlichte der Entwickler Brendan „PlayerUnknown“ Greene via Twitter zwei Bilder jener Map, die als kommender Schauplatz in Playerunknown's Battlegrounds (SdK, User-Artikel) implementiert wird. Die erwähnten Screens zeigten jedoch nur kleine Ausschnitte der Karte, sodass nicht erkennbar war, wie die neue Wüstenmap im Ganzen aussieht.

Im Rahmen der am Mittwoch abgehaltenen gamescom-Keynote zeigte Greene nun einen „Work in Progress“-Screenshot (siehe auch das Teaserbild), durch den ihr einen guten ersten Eindruck davon erhaltet, was euch mit der neuen Karte erwartet: Im Gegensatz zu der derzeit verfügbaren Map, auf der die Scharmützel auf einer weitläufigen Insel stattfinden, verfügt das kommende Wüstengebiet über eine dicht bebaute Stadt.

Diese Rahmenbedingung bedeutet zugleich einen weiteren großen Unterschied im Vergleich zum aktuellen Schauplatz: Die teils neun bis zehn Stockwerke hohen Gebäude – die es bislang in dieser Form nicht gibt – versprechen vermutlich nicht nur jede Menge Loot, sondern könnten sich auch auch gut für intensiven Häuserkampf eignen sowie Scharfschützen vermutlich gute Positionen bieten.

Ein Veröffentlichungszeitraum für die Wüstenmap existiert momentan nicht. Aller Voraussicht nach wird noch etwas Zeit verstreichen, denn im Gespräch mit Eurogamer.net gab Greene Ende Juli an, dass es noch mehrere Monate bis zur Fertigstellung dauert. Erwähnt wird in diesem Zusammenhang auch, dass an einer zweiten neuen Karte gearbeitet wird, die eine Insel in der Adria darstellt.