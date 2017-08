GC 2017: WoW erhält großen Contentpatch am 30.8.

PC MacOS

Während ihr auf der Gamescom am Stand zu World of Warcraft lediglich die aktuelle Version des mittlerweile zwölf Jahre alten MMOs spielen könnt, nutzt Blizzard die gut gefüllten Messehallen, um mit dem unten eingebundenen Trailer die Besucher auf den nächste Woche erscheinenden großen Patch 7.3 einzustimmen.

Im Feldzug nach Argus verlassen die Spieler Azeroth, um den Kampf zur Brennenden Legion zu führen: auf den Planeten Argus, Heimat der Draenai. Dort erwarten euch neue Gebiete in denen die Story via wöchentlich freigeschalteter Quests weiter geführt wird, neue Invasionen, Weltquests, Crafting-Rohstoffe, ein neuer 5-Spieler-Dungeon sowie jede Menge Kleinigkeiten, die ihr den ausführlichen Patchnotes in den Quellen entnehmen könnt.

Am Balancing der Charaktere wurde auch weiter gearbeitet, den Fokus von Patch 7.3 legten die Entwickler auf den Frost-Todesritter sowie den Wildheit-Druiden (Katze) und den Elementarschamanen. Außerdem ist das Attribut Angriffskraft von allen Gegenständen im Spiel entfernt und durch Stärke oder Beweglichkeit ersetzt worden -- eine weitere Vereinfachung der Mechanik. Ferner wurden die Kampfanimationen der meisten Fernkämpfer überarbeitet. Der Feldzug nach Argus wird am 30.8. hierzulande erscheinen.