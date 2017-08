GC 2017: Where the Water Tastes Like Wine - Wandern durch die USA

PC MacOS

Am Lagerfeuer hört man die besten Geschichten. Und die müssen ausgeschmückt werden. Darum geht es in Where the Water Tastes Like Wine. Doch wie ist das Spiel selbst? Wir haben es auf der gamescom angespielt.

Manchmal muss man sich als Journalist im Vorfeld entschuldigen. Dann nämlich, wenn man die Arbeit anderer nicht anerkennen kann. Das ist nicht immer einfach, besonders, wenn es sich um ein recht kleines Team wie das von Dim Bulb Games handelt. Deshalb machen wir es kurz: Where the Water Tastes Like Wine hat uns - auch mit einer Nacht drüber schlafen - so gar nicht gefallen.

Dabei klingt der Ansatz zunächst mal ganz interessant. Wir spielen in der Zeit der Großen Depression einen Hobo, einen Landstreicher - im wahrsten Sinne des Wortes. Eines Nachts nehmen wir mit unseren paar Dollar, die wir in der Tasche haben, an einem Poker-Spiel gegen einen Tycoon mit Wolfsgesicht teil. Wir haben einen Royal Flush auf der Hand, in Pik. Mehr geht eigentlich nicht. Wir setzen alles - und verlieren, weil der Wolfs-Tycoon den Royal Flush in Kreuz in Händen hält.

Daraufhin verlangt er von uns, dass wir ihm die perfekte Geschichte erzählen. Wir geben uns Mühe, erzählen mal dies, mal das - doch wirklich gut ist keine der Geschichten, die wir kennen. Wir müssen also neue Geschichten hören und diese und die alten Geschichten ausbauen. Insgesamt gibt es 16 Stück. Wir streifen durch Nordamerika, hören uns Geschichten an, erzählen diese an Lagerfeuern anderen Landstreichern und verbessern so unsere eigenen Geschichten nach und nach. Auf dass wir sie irgendwann dem Tycoon erzählen können und unsere Schuld begleichen.

Das Spiel geht sehr eigene Wege. Die Handlung, also das Geschichtenerzählen, wird mit handgezeichneten Standbildern untermalt. Die einzelnen Erzählungen werden uns auf Texttafeln gezeigt, natürlich werden sie auch von einem Sprecher vorgelesen. Der Stil ist vermutlich nicht jedermanns Sache, aber damit hätten wir uns anfreunden können, auch wenn das insgesamt etwas trist wirkt. Es wirkt nun mal wie ein Bilderbuch - und warum soll ich das in einem Spiel haben wollen?

Deshalb gibt es den spielerischen Teil. Und der muss unserer Meinung nach noch deutlich besser werden. Im Schneckentempo streift unser dürrer Landstreicher über eine Landkarte Nordamerikas, zu Beginn befinden wir uns in Neuengland, die Grenze zu Kanada ist auch sichtbar. Immer wieder ploppen über Häusern in der kaum besiedelten Landschaft Zeichen auf. Dort werden uns neue Geschichten erzählt - wieder auf Texttafeln, ab uns zu können wir auch die Geschichte durch Fragen beeinflussen, meist aber - zumindest in der angespielten Version - nur einmal pro Geschichte.

Anschließend ziehen wir weiter. Unweigerlich drücken wir alle Tasten auf dem Gamepad. Irgendwie müssen wir unseren Hobo, den wir von hinten beobachten, doch schneller kriegen? Einer der Mitarbeiter von Dim Bulb Games zieht uns aber den Zahn. Nein, renne könne man nicht. Wenn wir uns schneller bewegen wollen, müssten wir an einer der Schnellstraßen den Daumen heben und darauf hoffen, dass einer der Autofahrer Mitleid zeigt. Wie im echten Leben werden Anhalter aber die meiste Zeit ignoriert. Aber da kommt ja ein Zug! Schnell auf die Gleise gestellt - und der Zug fährt durch uns durch. Nur an Bahnhöfen können wir einsteigen. Und da müssen wir erst mal hinschleichen.

Ab dem Zeitpunkt hatte das Spiel uns verloren. Da kann die Hauptstory noch so gut sein - wenn das Drumherum zur Qual wird, dann müssen wir eine klare Warnung aussprechen. Da bleibt nur zu hoffen, dass die Entwickler von Dim Bulb noch einmal in sich gehen und diesen Teil des Spielkonzepts kräftig überarbeiten. Where the Water Tastes Like Wine soll den Spieler rund sechs bis zehn Stunden an den Bildschirm fesseln und erscheint laut Entwickler im Frühjahr 2018.