Call of Duty - WW2: PC-Beta bestätigt & PS4-Beta-Preload gestartet

Während die Termine für die Konsolen-Beta von Call of Duty - WW2 (Preview) bereits seit Ende Juli feststehen, war es bisher unklar, ob die PC-Spieler vor dem Release auch die Möglichkeit bekommen, einen Blick auf den Multiplayer-Modus des Ego-Shooters zu werfen. Nun hat Sledgehammer Games in Person des Studio-Chefs Michael Condrey auf Reddit für Klarheit gesorgt und die Beta für Windows bestätigt. „Ja, sie wird kommen“ so der Macher.

Wann genau die PC-Spieler damit rechnen können, ließ Condrey allerdings offen. Am morgigen Freitag beginnt um 19 Uhr (deutscher Zeit) für die Vorbesteller der PS4-Version zunächst einmal die Private-Beta, die bis Montag, den 28. August um 19:00 Uhr andauern wird. Dazu wurde nun auch die Preload-Phase gestartet. Beim zweiten Beta-Wochenende, im Zeitraum zwischen dem 1. und 4. September (zu gleichen Spielzeiten) dürfen dann auch die Käufer der Xbox-One-Version mit auf die Testserver. Die PC-Beta findet möglicherweise das Wochenende darauf statt. Sobald Sledgehammer Games hier konkret wird, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.

Während der PS4-Beta an diesem Wochenende werdet ihr die drei Multiplayer-Karten Ardennes Fores, Gibraltar und Pointe du Hoc, sowie den brandneuen „War Modus“ ausprobieren können. Im letzteren kämpfen Alliierte- und Achsenmächte um die Kontrolle eines kriegsgebeutelten französischen Dorfes westlich von St. Lo. Beta-Spieler werden als Belohnung das Private Multiplayer Beta Combat Pack erhalten, sobald das Spiel am 3. November offiziell für PC, Xbox One und die PS4 erscheint. Das Paket umfasst einen Private Multiplayer Helm, eine Calling Card und ein Emblem. Vorbesteller des Spiels erhalten zudem bei ausgewählten Händlern das Divisions Pack. Dieses enthält fünf Premium-Gear-Sets, die von fünf Divisionen des Spiels im Multiplayer-Modus inspiriert wurden. Weitere Details findet ihr unter dem Quellenlink.