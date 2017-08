GC 2017: Gravel angespielt – Open-World-Rennspiel ohne Open World

PC XOne PS4 Linux MacOS

Das italienische Entwicklerstudio Milestone arbeitet mitan einer gänzlich neuen Rennspielmarke. Ursprünglich war der Titel, in dem ihr in verschiedene Fahrzeugklassen vom Rally-Boliden bis zum Renntruck einsteigt, als Open-World-Spiel geplant, in dem ihr ähnlich wie in den letzten Teilen der-Reihe frei rumkurvt und nebenher Rennen startet oder sonstige Herausforderungen annehmt. Theoretisch gibt es diese zusammenhängende Spielwelt (unterteilt in vier Regionen, darunter Alaska und Australien) auch noch. Allerdings startet ihr im bewusst als Arcade-Rennspiel titulierten Gravel nur noch in Einzelevents, um den Champion aller im Spiel enthaltenen Renndisziplinen vom Thron zu stoßen.In Gravel habt ihr nicht bloß Zugriff auf unterschiedliche Fahrzeugklassen, sondern auch auf verschiedene Renndisziplinen. Speed Cross erinnert entfernt an Rally Cross, Cross Country an die Querfeldeinrennen aus Forza Horizon, inklusive Sprungchancen und ähnlichem. „Wild Rush“-Veranstaltungen sind wiederum spezielle Orte, die für Rennen präpariert wurden wie beispielsweise ein Steinbruch in Australien. Zu guter Letzt gibt es noch die Stadion-Events. Das sind im Prinzip einfach nur kurze Dirt-Tracks.Mit welcher Fahrzeugklasse ihr die befahrt, bleibt euch überlassen. Allerdings sind gerade die Stadion-Strecken für die Renntrucks aufgrund der engen Streckenführung eher ungeeignet. Von solchen „Fehlwahlen“ abgesehen machen die Rennen aber Spaß. Wenngleich sie sehr arcadig ausfallen, sehen wir nichts, was derzeit für so etwas wie das Vorhandensein einer Gummi-KI spricht. Hier und dort fühlen wir uns fast schon zu sehr wie auf Schienen. Spätestens, wenn wir aber beispielsweise den Regen zuschalten, merkt man, dass Gravel immer noch wesentlich mehr Simulationsanteile hat als Need for Speed. Im Cockpit fahren dürft ihr übrigens auch in Gravel. Das beste Geschwindigkeitsgefühl entsteht jedoch aus der Motorhaubenkamera.Um in der Karriere vorwärts zu kommen und euch mit den fünf „Bossen“ (vier pro Renndisziplin und der Obermacker) anlegen zu können, müsst ihr in den Events Sterne sammeln. Das mit den Bossen klingt zwar so, als wenn Gravel da ein wenig mehr von Need for Speed hätte. Auch die Präsentation der Karriere im Rahmen einer spielinternen TV-Show legt das nahe. Tatsächlich gibt da in einer Einleitungssequenz aber bloß ein Kommentator mal ein paar Brocken zur Strecke und vielleicht auch zum jeweiligen Boss preis, wie unsvon Milestone auf Nachfrage erzählt. Der Fokus läge nicht auf der Story.Indes könnt ihr euch noch anderen Herausforderungen stellen. Ihr könnt während der Rennen nämlich auch zu Drifts ansetzen oder möglichst hohe oder weite Sprünge erzielen. Die dadurch gesammelten Punkte lassen den Spieler wohl auch in irgendeiner Form im Rang aufsteigen, womit ihr weitere Fahrzeuge und ähnliches zum Zugriff freischaltet. Nun, nach dieser Information stieg unsere Erwartungshaltung an die Motivationskraft von Gravel ins Unermessliche. Wir müssen wohl nicht darauf hinweisen, dass das unsere Aussage womöglich einen Funken Ironie enthält.Gravel soll erst Anfang 2018 in den Handel kommen. Derzeit würde das Spiel bei gut 85 Prozent dessen liegen, wo sich die finale Qualität einordnen soll. Bei der noch nicht perfekten Performance dürfte sich gewiss noch etwas ändern (gespielt haben wir ausschließlich die PC-Version). Zu einer visuellen Schönheit wird Gravel aber wohl nicht mehr werden. Als technischen Unterbau nutzt Milestone übrigens die Unreal Engine 4. Damit wären, zumindest was die kleineren Strecken angeht, vielleicht doch schon zum gegenwärtigen Zeitpunkt mehr möglich gewesen.