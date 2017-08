GC 2017: Space Junkies angespielt - Weltraum-Deathmatch in VR

PC

Der VR-Weltraum-Team-Shooter von Ubisoft Montpellier ist ein äußerst ambitioniertes Projekt. Doch macht es auch Spaß? Auf der gamescom fanden wir es heraus.

Die Sorge war groß. Von einem Hochgeschwindigkeits-Multiplayer-Shooter in VR war bei Space Junkies die Rede. Verkraftet das unser Magen? Torkeln wir hinterher wie betrunken durch die Messehallen? Vorab können wir verraten: Nachhaltig gewirkt hat Space Junkies von Ubisoft Montpellier schon - und das im positiven Sinne. Für uns war es eines der bisherigen Messe-Highlights.

Doch bevor uns die Entwickler die Oculus Rift (es wird auch eine Unterstützung für die HTC Vice geben) auf die Nase setzten, erklärten sie uns die Steuerung. Mit dem Analogstick des linkes Rift-Controllers bewegen wir uns in die Richtung, in die wir schauen - entweder vorwärts oder zurück. Mit dem Analogstick des rechten Controllers drehen wir uns in 90-Grad-Schritten. Mit den Mittelfinger-Buttons können wir greifen. Greifen wir beispielsweise an die Hüfte, ziehen wir aus unserem virtuellen Halfter die ebenso virtuelle Pistole. Der linke Halfter und dementsprechend der linke Button sind für die Zweitwaffe, die wir erst innerhalb der Spielwelt erhalten und nicht von vornherein mit uns führen. Der Clou: Greifen wir mit dem rechten Controller über unsere Schulter, ziehen wir ein Laserschwert hervor. So cool das auch ist, ist es für die meiste Zeit im Spiel doch überflüssig. Denn wirklich nah kommen wir unseren Gegnern im Demo-Level recht selten.

Nachdem wir die Steuerung zumindest ein wenig verinnerlicht haben, lässt uns Ubisoft Montpellier die Demo-Karte im 2-gegen-2-Team-Deatchmatch bestreiten. Und das, was wir erleben, ist beeindruckend. Wir befinden und zunächst im Innern einer Raumstation, und zwar unmittelbar vor der Schleuse. Darin können wir uns noch schnell eine Zweitwaffe greifen - entweder ein Gewehr, einen Schild oder eine Schleuder, die wir dann mit links halten und mit rechts spannen - und los geht's durch die Schleuse in den Weltraum. Das fertige Spiel soll mindestens zehn Waffen enthalten.

Da wir Jetpacks auf dem Rücken haben, können wir nicht wie in Gravity im All verloren gehen. Stattdessen liefern wir uns ebenso harte wie spaßige Kämpfe in der Schwerelosigkeit. Das Spielgefühl ist großartig. Wir beharken uns mit unseren Gegnern, unser Team hat aber keine Chance gegen das andere Duo - in dem zu unserer Entschuldigung einer der Entwickler mitwirkt. Der gibt hinterher zu, dass es schon drei oder vier Spielsessions braucht, um die Steuerung zu beherrschen.

Das war auch tatsächlich unser größten Problem. Sich mit dem Kopf umsehen, mit dem linken Daumen nach vorne oder nach hinten steuern, sich mit dem rechten Daumen schnell umdrehen, dazu noch zwei Waffen handeln und darauf achten, sie auch noch aufzuladen - das war schon schwer zu meistern. Dennoch war das Spielerlebnis nicht frustig, sondern im Gegenteil äußert motivierend.

Wenn Space Junkies im ersten Quartal 2018 erscheint, sollen fünf Maps, Oribital Arenas oder Orenas genannt, enthalten sein. Laut Entwickler enthält es auch mehrere Spielmodi. Ob damit neben dem 2-gegen-2-Deathmatch nur das 1-gegen-1-Deathmatch gemeint ist, oder tatsächlich noch weitere Inhalte hinzukommen, wurde nicht verraten.