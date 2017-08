GC 2017: The Swords of Ditto angespielt - Fantasievolles RPG

PC PS4

Wunderschöne handgezeichnete Comic-Grafik, interessantes Co-Op-Gameplay und fantasievolle Waffen: Warum uns The Swords of Ditto ein Lächeln ins Gesicht trieb, erklären wir im Bericht.

Games spielende Eltern kennen das Problem. Die Knirpse sitzen neben einem auf der Couch oder am Schreibtisch, um zu gucken, was Mama und Papa da auf dem Bildschirm so treiben. Ein blutiges Gemetzel sollte man den Kindern ebenso wenig zumuten wie einen Ego-Shooter.

Jonathan Biddle kennt dieses Problem. Weil er aber Director des Entwicklerstudios One Bit Beyond ist, arbeitet er selbst an einer Lösung. The Swords of Ditto heißt das knuffige Rollenspiel, das das vierköpfige Team derzeit entwickelt und das im März 2018 für PS4 und PC erscheinen soll. Darin begeben sich zwei Spieler gemeinsam in die Welt Ditto, um den bösen Mormo zu vernichten.

Dazu sollen die Spieler nur rund zwei Stunden benötigen. Das Spiel soll aber durchaus mehrmals gespielt werden. Nur findet es dann 100 Jahre nach dem letzten Durchgang statt. Die Welt hat sich geändert, in einer Ruhmeshalle hängen Bilder, die unsere Helden aus den vorangegangen Durchgängen zeigen - entweder in Siegespose oder als Verlierer. Ein weiterer Anreiz: Die Spielwelt wird jedesmal zufällig generiert und ist nie gleich.

Der Vorrede ist das aber genug, gemeinsam mit Jonathan Biddle stürzen wir uns ins Spiel. Wie in einem alten Zelda betrachten wir die fantasievoll gezeichnete Spielwelt von oben. Unsere Helden tragen Schwert und Bogen, können aber auch Gegenstände wie Steine hochheben und auf Gegner werfen. Außerdem gibt es noch Spezialwaffen - und da zeigt sich ebenso viel Fantasie wie bei der Spielwelt. Es gibt beispielsweise einen Monsterfuß. Einmal aktiviert, trampelt er von oben einen Gegner platt. Wir können aber auch mit einem Golfschläger die Feinde vermöbeln.

Wie in einem Rollenspiel üblich, können wir unsere Helden auch ausrüsten. Aber weil The Swords of Ditto größtenteils jugendfrei bleiben soll, ziehen wir unseren Figuren keine Rüstungen an oder drücken ihnen Schwerter in die Hand, sondern bekleben sie mit Stickern. Das ist im Grunde genommen zwar nichts anderes, hat aber dann doch gefühlt eine andere Wirkung.

Das Co-Op-Spiel hat übrigens Vorteile. Stirbt einer unserer Helden, kann der andere ihn mit einer liebevollen Umarmung wiederbeleben und gibt die Hälfte seiner Lebensenergie ab. Gerade beim Spiel mit den Kindern von Vorteil ist die Tatsache, dass meist nur einer der Spieler den Ausgang aus einem Bildschirm finden muss. So werden Unterschiede beim Können geschickt aufgefangen.