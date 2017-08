GC 2017: Breakaway angespielt - Team-Multiplayer-Spiel von Amazon

PC

Amazon macht jetzt auch Spiele. Wir durften auf der gamescom die drei Maps des Team-Multiplayer-Sport-Shooters spielen.

Online, Global, Spaß - auf diese drei Schlagworte hat sich die Marketingabteilung bei Amazon geeinigt, um den PC-exklusiven Team-Multiplayer-Shooter mit Sportanleihen namens Breakaway zu beschreiben. Auf der gamescom durften wir die drei vorhandenen Maps der Pre-Alpha spielen - und hatten eine Menge Spaß im Duell zwei je vierköpfigen Journalistenteams.

Das Spielprinzip ist einfach erklärt. Gespielt wird Breakaway mit zwei Teams. In der Mitte der Karte thront eine Art Ball, der, weil das Spiel in einem Fantasy-Szenario angesiedelt ist, Relikt genannt wird. Ziel des Spiels ist es nun, dieses Relikt in die Grube des Gegners zu werfen oder zu bringen.

Zunächst wählen wir aus einer von vier Klassen unser Alter Ego. Zur Verfügung stehen Nahkämpfer, Tanks, Schützen und Unterstützer. Derzeit hat Amazon elf Krieger eingebaut. Natürlich können wir deren Aussehen noch aus einer vorgegebene Palette anpassen - von Farbe der Rüstung bis hin zu den Waffen.

Die Krieger unterscheiden sich nicht nur im Kampfstil voneinander, sondern haben auch jeder spezielle Eigenschaften. Mit der Taste 1 können wir eine besonders starke Eigenschaft hervorrufen, wir bauen entweder Geschütztürme, legen Fallen oder rollen einen stacheligen Eisenzylinder Richtung Feinde. Mit den Tasten Q, E, R und F hingegen aktivieren wir weitere Fähigkeiten, die sich nach Gebrauch erst wieder aufladen müssen. So können wir uns beispielsweise ein paar Meter vorwärts teleportieren, schleudern einen Blitz auf die Gegner oder verpassen ihnen einen wirkungsvollen Tritt, der sie kurz ausknockt.

Die drei Karten hatten zwar alle einen unterschiedlichen Grafikstil. Doch sie sind auf schnelle, actionreiche Duelle ausgelegt. Mit unseren Nahkämpfern wehren wir die Gegner ab und begleiten unseren Tank, der laut den Entwicklern am ehesten dazu geeignet ist, das Relikt zu transportieren.

Die Duelle waren durchweg spannend - besondern wenn es uns doch mit einer Spezialattacke gelang, den Gegner kurz vor dem Erzielen eines Tors das Relikt aus den Händen zu schlagen. Selbst in der Pre-Alpha macht Breakaway schon einen sehr guten und vor allen Dingen spaßigen Eindruck. Wann der Titel erscheint, ist übrigens noch unklar. Wir rechnen aber frühestens 2018 mit einer Veröffentlichung.

Wer sich selbst ein Bild von Breakaway machen kann, kann das tun. An diesem Wochenende ist die Alpha frei spielbar, mehr dazu gibt es auf der Webseite von Breakaway.