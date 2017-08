GC 2017: Im Dark-Souls-Klon Sinner werden wir nach jedem Boss schwächer

PC XOne PS4

Dark Souls zu kopieren, ist der neue heiße Scheiß' im Spielesektor, wie sicherlich nicht nur Deck 13 bestätigen würde. Das kleine chinesische Indie-Studio Darkstar, in Shanghai ansässig, besteht aus vier Designern und drei nicht näher Benannten. Zusammen macht das sieben, und die sieben Todsünden gilt es, in ihrem Spiel Sinner - Sacrifice for Redemption zu besiegen.

Viel mehr bietet das auf vermutlich ab Februar 2018 für vermutlich zwischen 15 bis 20 Dollar zu kaufende Action-RPG nicht: Einige Minions als Sparringpartner, aber weder Rätsel noch eine ernstzunehmende Erkundung. Es geht um die sieben Bosse, die die Todsünden repräsentieren, plus einen achten Gesamtboss, der dann ganz am Ende kommt.

Besonderheit 1: Die Reihenfolge, in der ihr die Bosse angeht, bestimmt ihr. Besonderheit 2: Mit jedem gewonnenen Bosskampf werdet ihr schwächer (daher das "Sacrifice", das Opfer, im Titel). In einer Abkehr von jeglicher Spieldesign-Erkenntnis, wonach der Spieler zu belohnen sei, wird euch tatsächlich ein guter Batzen eurer maximalen Lebensenergie, eures Ausdauerbalkens sowie bestimmte Fähigkeiten abgezogen. Für immer. Moment, das stimmt nicht, wenn ihr (was quasi den "Easy Mode" darstellt) die Feinde nicht dauerhaft tötet, sondern nur ein bisschen, dürft ihr sie später wiederbeleben. Dann erhaltet ihr die verlorenen Stats zurück, müsst aber natürlich auch den Bosskampf wiederholen. Wenn ihr die Bosse "richtig" tötet, steht diese Option nicht zur Verfügung.

Der Trick ist also, herauszufinden, welche Bosse einem besonders gut liegen, und diese dann erst gegen Ende des Spiels anzugehen, weil man sie hoffentlich auch als geschwächter Held noch schafft. Aber dann kommt ja noch der achte! Laut Designer dauert das Spiel für jemanden, der weiß, was er tut (sprich: schon etliche Stunden reingesteckt hat und fähig am Gamepad ist), etwa zwei bis drei Stunden, weil er im Wesentlichen nur die acht Bosskämpfe bestehen muss.

Nun interessiert euch bestimmt, wie sich der Dark-Souls- und The-Surge-gestählte GamersGlobal-Chefredakteur geschlagen hat beim Probespielen. Erstaunlich gut! Bei unserem ersten Boss, einem riesenhaften Hopliten mit viereckigem Großschild, lernten wir nach etwa dem zweiten Tod (danach könnt ihr entweder den Bossfight neu starten oder zurück zum Respawnpunkt, ein "Seelen"-Konzept scheint es nicht zu geben) ganz gut, ihn zu "lesen". Also wann stampft er mit dem Fuß auf oder tritt nach hinten, wann rammt er seinen Schild wie eine riesige Dampfpresse mit der gesamten Fläche auf den Boden, wann schlägt er zu, wann er springt er, und so weiter. Wir gewannen zwar nicht, sahen aber zumindest mal Phase 2, in der der Boss eine Art "Bulldozer-Angriff" beherrscht und mit den Boden berührenden, vor sich gehaltenen Schild auf uns zupflügt.

Das Ziel von Darkstar ist, die Bosskämpfe "tiefer" zu machen als in vergleichbaren Spielen, ob das gelingt, können wir nicht sagen. Wie üblich, hat jeder Boss drei Phasen, die an ihre Hitpoint-Leiste gekoppelt sind. Uns stehen mehrere Waffen zur Verfügung sowie Sekundär-Items wie Heilzauber oder besondere Angriffe. Gerade die Blitz-Wurfspeere sowie die Feuerbomben taten uns gute Dienste gegen den zweiten Boss, den Krähenkönig. Dies ist ein eher auf Magie, Debuffs (wie weiträumige Giftflächen) sowie Teleports und Minions setzender Boss. Nachdem wir gelernt haben, dass er anfällig für Feuerbomben ist, bearbeiteten wir ihn mit diesen (bis der Vorrat alle war), dann mit den Wurfspeeren, bevor wir in den Nahkampf übergingen. Diesen Boss brachten wir im dritten Versuch bis kurz vor seine dritte Phase, er hatte nur noch etwa 20% der Hitpoints. Dann aber erschuf er einen wahren See aus Giftmiasma, in dem wir elendlich zugrunde gingen.

Grafisch ist Sinner okay, der leichte Cell-Shading-Look hat uns eher gestört als gefallen. Die Steuerung orientiert sich an gängigen Schemata und Regeln, so sind wir während des ungeheuer wichtigen Rollens unverwundbar und können auch durch Attacken hindurchspringen.

Eine weitere kleine Besonderheit ist, dass Sinner - Sacrife for Redemption für PC, PS4 und Xbox One erscheinen wird : In China waren Konsolen für viele Jahre nicht zum Verkauf zugelassen, erst seit etwa zwei Jahren ist dieser "Bann" aufgehoben.