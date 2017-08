GC 2017: Wreckfest angespielt: So schön kann ein Totalschaden sein

PC XOne PS4

Seit drei Jahren befindet sich Wreckfest mittlerweile im Early Access, eine Fertigstellung schien lange fraglich. Vor sechs Monaten allerdings nahm sich THQ Nordic des Rennspiel-Projekts an und unterstützt die Finnen von Bugbear bei der restlichen Entwicklung. Auf der Gamescom 2017 haben wir uns das neueste Spiel der Flatout-Macher angesehen und erste Runden gedreht.

Bei Wreckfest ist der Name Programm. Hier geht es vor allem um eines: den Spaß an der Zerstörung. Das war schon bei Flatout das Spezialgebiet Bugbears, und sie haben es immer noch drauf. Sowohl das eigene Fahrzeug als auch die blechernen Untersätze der Gegner lassen sich – natürlich völlig unabsichtlich – in alle möglichen Einzelteile zerlegen. Hier zerdrücken wir einem Kontrahenten den Kotflügel, dem nächsten fahren wir so heftig ins Heck, das seine Stoßstange abfällt. Stellen wir es geschickt an und fahren unseren Gegnern an der richtigen Stelle in die Seite, bringen wir sie sogar zu einem Überschlag.

Hinzu kommt, dass wir auch die Strecke verwüsten dürfen. Krachen wir durch eine Reifenbarriere, fliegen die Pneus im hohen Bogen über die Straße – oder aber über die Sandpiste. Denn in Wreckfest gibt es sowohl normalen Asphalt als auch Offroad-Abschnitte. Der Untergrund macht sich selbstverständlich bei der Fahrphysik bemerkbar. Letztere hat einen realistischen Ansatz, soll aber nicht zu sehr in Richtung Simulation abdriften. Nach ersten Proberunden können wir das so auch bestätigen.

Abseits der Rennen erweitern wir unseren Fuhrpark und bessern unsere Karren mit Upgrades auf. Wir kaufen neue Fahrwerke und Getriebe oder verstärken die Außenverkleidung durch Stahlschienen, was sich natürlich auf die Haltbarkeit in den ruppigen Duellen auswirkt. Auf Lizenzen müssen wir allerdings sowohl bei den Autos als auch bei den Rennstrecken verzichten.

Neben dem reinen Zerstörungswahn fanden wir beim ersten Anspielen aber besonders das KI-Verhalten faszinierend. Unsere Gegner rempeln fast immer nachvollziehbar und leisten sich nicht selten klare Fahrfehler. Laut Entwicklern greift die KI nämlich auf dieselbe Physik wie wir zurück und wird nicht durch Hilfsmittel simuliert. Vor uns geriet etwa ein Fahrer ins Schlingern, kam auf den Rasen und schaffte es nur im letzten Moment auf die Strecke zurück – krachte dabei aber mit ordentlich Tempo in ein anderes Fahrzeug. Genau so stellen wir uns ein Rennspiel mit dem Namen Wreckfest vor!