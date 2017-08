GC 2017: HTC Vive ohne Kabelsalat mit TP Cast

andere

Weg ist er: der typische "Kabel-Schwanz".

David (der vermutlich nicht wirklich David heißt, chinesische Geschäftsleute wählen gerne einen für Westler aussprechbaren Vornamen) Jiang ist der Co-Gründer und Erfinder von TPCast.

So soll der Packungsinhalt der Consumer-Version von TPCast aussehen.

Wenn ihr eure HTC-Vive-Spiele bislang vor allem im Sitzen spielt, könnt ihr weiterblättern. Aber wenn ihr den eigentlichen USP der Vice, nämlich das relativ freie Bewegen im Raum, der mittels zweier Infrarotsender "abgesteckt" wird und doch etliche Quadratmeter groß sein kann, nutzt, solltet ihr euch den Namenmerken: Ungefähr zum Weihnachtsgeschäft soll, auch in Deutschland, dieses spezielle Wireless-System herauskommen.Ihr fädelt den Sender in das obere Kopf-Halteband ein und verbindet es mit einer 5 Stunden haltenden Akku-Batterie, die ihr per Gürtel befestigt. Eine zweite Version ist geplant, bei der ein kleinerer Akku mit etwa zwei Stunden Ladung an eurem Hinterkopf sitzt. "Als wir das Gerät konzipiert haben, waren gerade die Galaxy-7-Probleme", erzählt uns, der Mitgründer der in Peking ansässigen Firma TP Cast. "Plötzlich schien es keine gute Idee, einen Akku am Hinterkopf zu befestigen."Doch auch mit der Gürtelvariante erfüllt TP Cast seinen Zweck: Das lange, schwere, umständliche Kabel zwischen PC und Vive-Brille, nach dem man beim Herumlaufen im Raum ständig furtchtsam mit den Fußspitzen tastet, um nicht längs hinzuknallen, ist Vergangenheit. Ganz ehrlich, man muss es selbst erlitten haben, wie stark diese Einschränkung (außerhalb von Messen, wo einem oft eine Art "Schleierträger" unmerklich hilft mit dem Kabel) in der Praxis ist.TP Cast stellt eigentlich Wireless-Module für TV- und Fahrzeughersteller her. "Als ich damals die Vive ausprobierte, war ich sofort fasziniert. Aber das Kabel nervte mich schnell.", erzählt David. Darum die Idee, mit einem Point-to-point-Netzwerk, das aus Sender und Empfänger und eben dem Akku besteht, das Kabel zu ersetzen.Damit es keinen wahrnehmbaren Lag gibt (er beträgt laut David Jiang unter 2 Millisekunden), benutzt das eigens entwickelte Übertragungsprotokoll keine Komprimierung. Und es funktioniert wirklich, zumindest bei den beiden von uns ausprobierten, grafisch mittel aufwändigen Spielen (Boxkampf und Alien-Raumschiffe mit zwei Laserpistolen abschießen).Die verwendete 60-GHz-Technologie sei eigentlich schon altbekannt und habe in der TP-Cast-Variante auch schon die wichtigsten Zertifizierungen erhalten. Die Endkunden-Fassung sei für einen User pro Raum gedacht, eine Business Edition könne bis zu vier User verkraften – von denen jeder dann einen PC, eine Vive, einen Sender und einen Empfänger benötigt.Hardware-Bundles mit dem deutschen Notebook-Hersteller Schenker sind geplant, und vielleicht auch eine engere Zusammenarbeit. Die wichtigste Frage aber wollte David Jiang nicht beantworten: Wie viel das TPC-Cast-Wireless-System für die Vive kosten soll. "Weniger als die Vive selbst", war das Konkreteste, was wir ihm entlocken konnten – was viel Luft nach unten lässt.Ab Anfang September sollen Vorbestellungen möglich sein (der deutsche beziehungsweise europäische Distributor wird in Kürze bekanntgegeben), was auf einen Release bis Weihnachten schließen lässt. Wir waren von dem Erlebten begeistert, weil ein wesentlicher Schwachpunkt der aktuellen VR-Brillen dadurch gelöst zu werden scheint. Wir würden sogar so weit gehen, und das TP-Cast für Vive als "Must have" für Vive-Besitzer bezeichnen. Es würde uns nicht erstaunen, wenn dieses oder ein ähnliches System zumindest zu einer offiziellen Produktvariante werden würde, sollte es eine HTC Vive 2 geben in der Zukunft.