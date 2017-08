Das Amtsgericht Bad Hersfeld hat sich in einer Familienrechtssache (Az.: F 120/17 EASO) auch zu WhatsApp geäußert. Wer WhatsApp nutzt, der muss Zugriff auf das Adressbuch seines Smartphones gewähren. Doch das kann ein Rechtsverstoß sein, wenn nicht die (gegebenenfalls sogar schriftlichen) Einwilligungen aller Freunde, Kollegen, Bekannten und Verwandten eingeholt wurden, deren Nummern dadurch an den Dienstanbieter in die USA übermittelt werden – so zumindest die Aussage des Amtsgerichts Bad Hersfeld.

Wie ist das einzuordnen und was folgt daraus? Droht nun die Massen-Abmahnung? Jurist Henry Krasemann, der Games-Anwalt von GamersGlobal.de, hat sich das Urteil vom Mai 2017 angesehen und gibt seine Einschätzung ab.