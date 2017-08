Humble Spooky Horror Bundle gestartet

PC 360 XOne PS3 PS4 Linux MacOS

Im Humble Store ist seit heute das Spooky Horror Bundle verfügbar, der unter anderem Titel, wie Alien - Isolation (Testnote: 6.5), Dead by Daylight, Layers of Fear (Testnote: 8.0) oder Five Nights at Freddy's - Sister Location enthält. Das Bundle läuft noch knapp 14 Tage. Ihr zahlt wie immer was ihr wollt und könnt euren Betrag frei zwischen den Studios, Humble Tip und einer Wohltätigkeitsorganisation eurer Wahl aufteilen. Hier der Inhalt des Bundles im Überblick:

Ab einem US-Dollar (0,85 Euro):

Dead Age

Dreadout (inklusive Manga und OST DLC)

(inklusive Manga und OST DLC) Dreadout: Keepers of The Dark (Standalone)

(Standalone) Lakeview Cabin Collection

Zehn Prozent Rabatt auf Humble-Monthly-Abo

Ab einem Durchschnittsbetrag von aktuell 6,71 US-Dollar (5,70 Euro):

Alien - Isolation

Five Nights at Freddy's - Sister Location

Layers of Fear: Masterpiece Edition (Spiel + DLC)

Ab einem Betrag von mehr als 10,00 US-Dollar (8,50 Euro):