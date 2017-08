GC 2017: Trailer zu Fire Enblem Warriors veröffentlicht // Release-Termin

Switch 3DS

KOEI Tecmo und Nintendo haben im Rahmen der gamescom in Köln einen neuen Trailer zum kommenden Action-Titel Fire Enblem Warriors veröffentlicht, den ihr euch direkt unter dieser News zu Gemüte führen könnt. Gleichzeitig wurde mit dem 20. Oktober der offizielle Release-Termin für Europa bekanntgegeben.

Der neueste Ableger der Fire Enblem-Serie stellt quasi eine Mischung aus Fire Enblem und Dynasty Warriors dar. Ihr könnt bekannte Charaktere wie Xander, Marth oder die weibliche Crom steuern, aber euch auch mit einigen neuen, exklusiven Helden in die actionreichen Kämpfe stürzen. Mit gezielten Attacken und unterschiedlichen Kampftaktiken entledigt ihr euch der zahlreichen Widersacher, die euch in den Massenschlachten gegenüberstehen.

Fire Enblem Warriors, das in Japan am 28.9.2017 veröffentlicht wird, wird hierzulande am 20. Oktober für Nintendo Switch und 3DS erscheinen.