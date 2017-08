Biomutant: Erster Gameplay-Trailer zeigt Kämpfe, Vehikel und mehr

PC XOne PS4

Nachdem es bereits im Vorfeld der gamescom durchsickerte, dass der schwedische Indie-Entwickler Experiment 101 im Auftrag des Publishers THQ Nordic aktuell an dem Action-Rollenspiel Biomutant arbeitet, wurde im Rahmen der Messe auch ein schicker CGI-Trailer präsentiert. Zudem gab es erste Details zu dem Titel zu erfahren. Nun haben die Kollegen von Gematsu auf ihrem YouTube-Kanal auch einen ersten Gameplay-Trailer hochgeladen.

In dem nur rund eine Minute kurzen Clip könnt ihr den tierischen Protagonisten in Aktion erleben und natürlich die Spielgrafik bestaunen. Das Video zeigt die Nutzung verschiedener, zum Teil ziemlich schräger Vehikel, Kämpfe gegen mutierte Kreaturen, sowie die unterschiedlichen Regionen (grüne Wälder, Schnee und Wüste) der offenen Spielwelt. Biomutant soll im ersten Quartal 2018 für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.