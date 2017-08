GC 2017: Tempest 4000 angespielt, harte Drogen vermisst

PC XOne PS4

Tempest war 1981 ein ungewöhnliches Spiel: Der Atari-Automat (von Dave Theurer programmiert) ließ uns mit einem "Klauen-Raumschiff", ähnlich einer Spinne, die um ihr Netz herumwandert, "in den Bildschirm hinein fliegen", wo in den Segmenten des "Netzes" immer neue Gegner auf uns zuwandern. Man könnte aber auch sagen, dass wir um Rand einer sich verändernden Schüssel nach links oder rechts herumwanderten und Viecher abschossen, die daraus emporgekrochen kamen.

Jedenfalls legten Atari und Jeff Minter (noch so ein 8-Bit-Haudegen, der gerne Llamas und Pink Floyd mag) 1994 für den Jaguar Tempest als Tempest 2000 neu auf. Tempest 3000 erschien dann im Jahr 2000 für Nuon-DVD-Spieler, ebenfalls von Minter, und das verdächtig ähnlich funktionierende und aussehende TxK, ebenfalls von Minter, 2014 für PS Vita. Atari gefiel die Idee gar nicht, dass ihre Marke (wobei Atari heute längst nicht mehr Atari von damals ist, aber das führt jetzt zu weit) von Minter "gekapert" wird, man stritt sich und arbeitet nun urplötzlich, weil man einander so dufte findet, bei Tempest 4000 zusammen. Jeff Minter bekamen wir zwar auf der Gamescom nicht zu sehen, aber immerhin das Spiel.

Und das sieht, obwohl für PS4 und Xbox One und PC gemacht und (bis zu 4K-) hochauflösend und mit neuen Spielmodi und Gegnern, irgendwie immer noch so aus, wie Tempest eben aussehen muss: ziemlich wirr. Eigentlich ist es weniger ein aus purer Mechanik bestehendes und ziemlich schwieriges Spiel, sondern in Verbindung mit der Techno-Musikbegleitung eine Meditationsgrundlage.

Drei Spielmodi (von denen euch "Pure" wirklich nur drei Leben gibt, wobei ihr euch weitere verdienen könnt), 100 Levels – in denen die Röhre schon mal zur gebogenen Ebene wird – und Highscorelisten (pro Level und global sollen alte und neue Arcade-Freunde locken. Uns waren bald zu viele Formen und Explosionen ("Blumen" zerfallen beispielsweise in "Blätter") auf dem Bildschirm, als dass wir noch den Überblick behalten hätten. Viel zu früh zündeten wir in der Regel unsere Smart Bomb, vergaßen gerne, dass wir die Standardgegner auch einfach durch Berührung unschädlich machen können, sofern sie sich in dem Moment gerade "umdrehen", und hätten fast gefrustet das Gamepad aus dem sechsten Stock des Radison Blu geworfen.

Aber nur fast, und dann übernahm Senior Producer Simon Deal und zeigte uns, wo der Tempest hängt.