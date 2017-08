GC 2017: The Inpatient angespielt - Horror in VR

PS4

Rund 15 Minuten durften wir uns ins Blackwood Pines Sanatorium begeben. Leider war das kaum genug Zeit für eine flüchtige Einschätzung des Until-Dawn-Prequels.

Ich hasse Spritzen! Schon beim Arzt bin ich, ganz männliche Memme, jemand, der am besten liegt, wenn sich die Nadel nähert - und hingucken kann ich schon gar nicht. Als der Arzt im VR-exklusiven Spiel The Inpatient vor meinen Augen eine massive Spritze aufzieht und mir dann ins Bein rammt, bin ich quasi gezwungen, hinzusehen. Immerhin: Es hat nicht weh getan.

The Inpatient von Supermassive Games ist der Vorgänger von Until Dawn und spielt 60 Jahre in der Vergangenheit. Wir sind als Patient mit Amnesie ins Blackwood Pines Sanatorium eingeliefert worden und sitzen an einen Rollstuhl fixiert im Behandlungszimmer, wo uns Fragen gestellt werden, die wir mit den Move-Motion-Controllern beantworten. Außerdem wird und immer wieder eine Szene ins Gedächtnis gerufen, die vorher spielt. Wir sitzen in einem Schrank und werden von einem gesichtslosen Mann gefunden - das erinnert an ein Verstecken-Spiel in der Universität - auch wenn wir beim Anspielen nicht erfahren haben, ob die Einschätzung stimmt.

Anschließend fährt ein Pfleger uns zurück aufs Zimmer. Immer wieder werden wir, von dem Serum, das uns gespritzt wurde, bewusstlos oder nicken ein. Er fährt uns in einen Fahrstuhl, parkt uns auf dem Weg vor den Gemächern des Arztes und bringt uns schließlich ins Bett. Just, als er mit uns übt, zu gehen, ist die 15-minütige Anspielsession leider schon vorbei. Wegen der Kürze können wir uns auch kein Urteil über die Spielqualität machen, zumal wir einen zentralen Bestandteil, nämlich den Psycho-Horror, überhaupt nicht gesehen haben.

Technisch gesehen ist The Inpatient aber gelungen. Ja, es gibt schon einige Stellen, die bei Bewegung ganz böse Flackern, etwa die Fenster in den Arzt-Gemächern. Aber das Gespräch mit dem äußerst detailliert gezeichneten Arzt oder die Fahrt durch den Flur der Anstalt machten schon etwas her. Wenn es mit der Story stimmt und es auch etwas zu tun gibt im Spiel, könnte The Inpatient ein VR-Pflichtkauf werden.