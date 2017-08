GC 2017: Lego Marvel Super Heroes 2 angespielt – alles Lego oder was?

PC Switch XOne PS4

Es ist ein Lego-Spiel! Ende der Preview. Nun, so ganz trifft das aufnicht zu. Klar wechselt ihr hier zwischen zig verschiedenen Lego-Charakteren mit besonderen Fähigkeiten, zerschlagt bestimmte Objekte, um aus den Bruchstücken neue zu basteln und ähnliches. Aber dennoch ist Der Nachfolger zum ersten Marvel Super Heroes anders als die meisten anderen Lego-Titel. Da wäre zum Beispiel das open-worldige Hublevel, in dem ihr frei rumreist und zusätzliche Missionen oder Herausforderungen findet. Aber es ist auch der stärkere Fokus auf Kämpfe gegen normale Gegner und Bosse des Sequels im Vergleich zu den Lego-Titeln zu Batman oder Harry Potter.Allzu anspruchsvoll ist der Bosskampf, den wir auf der gamescom für euch spielen konnten, dann aber doch nicht. Das liegt vor allem daran, dass es Pixeltod für die Spielcharakter (bis zu vier steuert ihr parallel im Team) ohne Konsequenzen bleibt. Denn der gefallene Held kommt ja eh nach wenigen Sekunden wieder. Trotzdem geht Lego Marvel Super Heroes 2 in diesem Punkt mehr als einen Schritt weiter. Deutlich mehr ineinandergreifende Aktionen der Superhelden sind notwendig, um jeweils die nächste Phase freizuschalten. Den riesigen, brennenden Dämon müssen wir zunächst mit Wasser ein wenig abkühlen. Um das entsprechende Objekt bauen zu können, muss der eine Charakter mit seinem Eisstrahl hier eine brennende Fläche löschen, weitere Bauteile erlangen wir nur, wenn wir Goldfiguren in der Umgebung schmelzen lassen. Ist die Apparatur schließlich errichtet, müssen wir Thors Hammer schließlich noch mit seinem Spezial elektrisch aufladen, um das Teil mit Strom zu versorgen, damit es Wasserfässer ausspuckt.Erst dann wird der Riese im Hintergrund aus seinem Feuerloch im Hintergrund gelockt und kann im Nahkampf verprügelt werden. Zwischendrin wird er immer wieder mal gegen Schläge immun, was den (aufgrund des geringen Anspruchs) Kampf noch länger erscheinen lässt. Letztlich fühlt es sich nämlich an, als wenn er 20 Minuten dauert. Tatsächlich waren es bei uns nicht mal 10 Minuten – und das, obwohl wir, wie es in Lego-Spielen schon mal passieren kann, nicht sonderlich gut vom Spiel vermittelt bekommen, welche Aktionen möglich sind, was zielführend ist und was weniger. Aber genau in dem Bereich gibt es auch Verbesserungen. Denn häufiger als in früheren Lego-Spielen sind bestimmte Punkte, an denen Aktionen möglich sind, farblich so gepinselt, dass kein Zweifel daran besteht, dass etwa Captain America.Sorgen in anderen Bereichen wie Humor, Inszenierung und Grafik machen wir uns hingegen keine. Denn witzig ist Lego Marvel Super Heroes wie die anderen Serienvertreter auch, visuell wird in der von uns gespielten PS4-Version sichtbar mehr und Besseres (gerade bei den Effekten) geboten als in den letzten Teilen. Wer die Lego-Spiele mag, wird jedenfalls nicht enttäuscht.