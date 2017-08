GC 2017: Pure Farming 2018 angeschaut - Ernten auf der ganzen Welt

PC XOne PS4

Es soll der große Konkurrent für den Landwirtschafts-Simulator werden: Pure Farming 2018. Wir durften uns das Spiel auf der gamescom ansehen.

Warum ist der Landwirtschafts-Simulator so erfolgreich? Einer der Hauptgründe dürfte die Modding-Möglichkeit sein. Unzählige Digital-Bauern erstellen ebenso unzähliges Material für das Spiel. Ein Spiel im gleichen Genre ohne Modding-Möglichkeit zu veröffentlichen, dürfte quasi dem Todesstoß gleichkommen. Dennoch ist dieser Modus in den größten LWS-Konkurrenten noch nicht eingebaut. "Wir arbeiten derzeit aber an dieser Möglichkeit", sagte einer der Entwickler von Pure Farming 2018 während der gamescom-Präsentation. Eine Bestätigung ist das noch nicht, aber es wäre vermutlich töricht, darauf zu verzichten.

Ansonsten kommt einem Vieles im Spiel von Entwickler Ice Flames bekannt vor. Ihr beginnt auf einer Farm in Montana. "Dort werdet ihr die größte Farm im Spiel, die meisten lizenzierten Maschinen und die meisten landwirtschaftlichen Möglichkeiten haben", erzählen die Entwickler. Doch auf Montana folgt die ganze Welt - zumindest vier weitere Länder. Ihr baut Kirschen und Reis in Japan, Weintrauben und Oliven in Italien, Kaffee und Industriehanf in Kolumbien und Raps in Deutschland an, wo ihr auch Schafherden aufbauen könnt. Das Besondere daran: Ihr dürft die Höfe in all diesen Ländern bereisen und erhaltet dort jeweils weitere lizenzierte Fahrzeuge.

Ansonsten unterscheidet sich Pure Farming nicht sehr vom Landwirtschaftssimulator. Grafisch ist es vielleicht ein wenig hübscher, aber inhaltlich macht ihr eigentlich das gleiche. Ihr pflügt, sät, wässert, düngt und erntet eure landwirtschaftlichen Produkte. Die Schafe in Deutschland müsst ihr natürlich füttern, denn ohne ausreichend Nahrung gibt es keine Wolle. Die Wiesen mäht ihr außerdem und macht daraus Heu. Die Wolle bringt ihr zur Wollsammelstelle, Schafe, die ein bestimmtes Alter erreicht haben, werden zum Schlachter transportiert.

Erscheinen soll Pure Farming 2018 am 13. März 2018 für PC, PS4 und Xbox One. Entwickler Ice Flames verspricht für die Zeit nach dem Release weitere Länder einzubauen und sie der Community kostenlos zur Verfügung zu stellen.