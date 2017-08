GC 2017: The Talos Principle VR angespielt: Mittendrin im Rätselspaß

PC PS4 Linux MacOS

Einen Namen machte sich Croteam einst durch ihren Brachial-Shooter. Dass sie aber auch ganz anders, nämlich ruhig und für die grauen Zellen anspruchsvoll können, zeigten sie spätestens 2014.verzichtete auf Ballereien und konzentrierte sich ganz auf Puzzles, die ein wenig an Portal erinnerten. Auf der Gamescom 2017 hatten wir bei HTC die Gelegenheit, die VR-Version des Rätselspiels auszuprobieren.Der von uns gespielte Demo-Abschnitt vonbefand sich noch sehr früh im Spiel und erfüllte vor allem den Zweck eines Tutorials. Hier mussten wir eine Kiste auf einem Bodenschalter abstellen, um eine Lichtbarriere dauerhaft zu unterbrechen, dort mussten wir mit einer Vorrichtung Laserstrahlen auf Ziele lenken, um einen weiteren Mechanismus auszulösen. Auf die Probe stellte uns das natürlich noch nicht.Trotzdem schaffte es Croteam mit der Demo, unsere Vorfreude auf die VR-Version zu wecken. An der technischen Umsetzung gibt es nämlich kaum etwas zu bemängeln: Die Bewegung unseres Charakters erfolgt mit dem für VR nicht ungewöhnlichen Teleport-System. Halten wir die entsprechende Taste auf unserem VR-Controller gedrückt, erscheint ein Marker auf dem Boden, den wir an die von uns gewünschte Stelle bewegen. Lassen wir die Taste nun los, werden wir mit einer kurzen Stelle ans Ziel teleportiert.Klar, eine freie Bewegung, wie sie immer mehr VR-Spiele ermöglichen, würde die Immersion noch erhöhen. Doch damit nimmt auch die Gefahr für VR-Übelkeit zu, da viele die freie Bewegung mit stufenloser Drehung nicht vertragen. Bei einem ruhigen und auf Puzzles konzentrierten Spielerlebnis wie es in The Talos Principle VR der Fall ist, halten wir die Teleport-Steuerung für eine verständliche Lösung.Die Interaktion mit Objekten funktioniert natürlich genauso, wie wir es von einem VR-Spiel erwarten. Befinden wir uns etwa nahe genug an einer Kiste, heben wir sie an, indem wir die Hand in ihre Richtung halten und mit dem Druck auf den Trigger zugreifen. Ähnlich verläuft es auch bei einem Rätsel, bei dem wir mit Tetris-Steinen eine Fläche ausfüllen müssen, wobei wir die Steine hier auch noch mit einer Handdrehung ausrichten müssen.Kleinere Probleme gab es noch mit dem Tracking. Unsere Kopfbewegungen ruckelten teilweise noch ein wenig, auch unsere Hände zappelten im Spiel noch auffällig stark – wobei das allerdings auch an dem Messe-Setup gelegen haben könnte. The Talos Principle VR soll neben bekannten Rätseln auch neue Kopfnüsse bereithalten. Wie groß deren Umfang allerdings sein soll, können wir aktuell noch nicht sagen. Ob das Spiel neben der HTC Vive noch für andere VR-Headsets erscheinen wird, ist unklar. Auch zu einem Release-Termin gibt es aktuell keine Informationen.