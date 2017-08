GC 2017: The Crew 2 erscheint am 16. März 2018 // Neuer Trailer

PC XOne PS4

Ubisoft hat im Rahmen der gamescom in Köln Neuigkeiten zu The Crew 2 (in der GG-Preview) enthüllt, das auf der diesjährigen E3 offiziell angekündigt wurde. Das Open-World-Rennspiel soll demnach am 16. März 2018 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Wenn ihr das Spiel schon früher antesten wollt, könnt ihr euch hier für die Closed-Beta anmelden.

Zusätzlich gibt es einen ersten Trailer zum Spiel, der euch mittels Ingame-Footage einen Eindruck vom Spiel vermittelt, in dem ihr die USA nicht mehr ausschließlich mit Autos sondern auch Booten und Flugzeugen erkunden könnt. Das Video findet ihr direkt unter dieser News.