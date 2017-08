GC 2017: Yakuza 6 - The Song of Life angespielt: Sayonara, Arenakämpfe

PS4

Auch ein lustiger Termin: Zum Anspielen der englischen Version von Yakuza 6 - The Song of Life (das in Japan schon vor einigen Monaten erschienen ist, bei uns im März 2018 erscheint) wurden wir einfach allein mit dem Spiel in einen Meetingraum gesetzt. Bei der Gangster-Thematik beschlich den Reporter ein kurzer Moment der Versuchung in Richtung "PS4 schnappen und rausrennen" – es wäre dann aber doch nur eine Vorführ-Version gewesen...

Selbiger Reporter hat Y6 schon auf der letztjährigen TGS angespielt, aber jetzt mit Verständis dessen, was da eigentlich passiert, hat es doch mehr Spaß gemacht. Wiederum aufgefallen ist uns die schöne Grafik – die Engine kann noch etwas mehr als die von Yakuza Kiwami (das diese Woche in Deutschland erscheint), bietet beispielsweise "Scheinwerfer-Fehlfarben-Effekte" bei Lichtern oder wirklich schicke Autolack-Spiegelungen. Auch die Passanten und andere Figuren sehen noch mal etwas lebensechter aus, wobei dieser Ausdruck oft durch ihre Abneigung gestört wird, auf selbst böseste Rempler unsererseits mimisch zu reagieren.

Die wichtigste Änderung, die uns aufgefallen ist, betrifft die Kämpfe: Die berühmt-berüchtigten Kampf-Arenen (plötzlich laufen "Passanten" heran und ziehen einen Kreis um uns und unsere aktuellen Gegner, bis wir sie besiegt haben) gibt es nicht mehr, zumindest nicht beim Herumlaufen in der Open World. Das klingt für Uneingeweihte vielleicht wenig interessant, aber tatsächlich verbessert es das Spielgefühl: Wir können nun wegrennen von Gegnern, gegen die wir eigentlich bereits kämpfen (wobei sie uns sehr lange verfolgen und wir währenddessen zum Beispiel kein Taxi benutzen können). Die Kämpfe finden erstmals wirklich in der Spielwelt statt, beispielsweise schleuderten wir einen fetten Gangster durch die offene Tür eines Konbini-Ladens und folgten ihm nach innen. Oder wir trieben einen anderen Feind mit Fausthieben vor uns her, eine Außentreppe hoch. Es geht auch einiges zu Bruch bei den Kämpfen, etwa Schaufenster oder Kisten, die herumstehen. Das macht wirklich große Laune!

Ob wirklich alle Dialoge vertont sind, wie es der Hersteller verspricht, können wir nicht sagen nach 30 Minuten Ausprobieren, aber zumindest erscheinen keine Textfenster mehr, sondern die Texte werden direkt über die Grafik geblendet, was uns gut gefallen hat.

Das handybasiertesMenü mit Inbox, Tasks, Inventar et cetera haben wir schon beschrieben, auch hier ist der Eindruck dadurch mehr, dass wir in der Spielwelt bleiben, als dass wir auf einen anderen Bildschirm umschalten.

Kamurucho, der fiktive, an Kabukicho angelehnte Tokioter Bezirk, ist begehbarer als je zu vor: Wir nutzen Treppen, Abkürzungen, laufen durch Einkaufspassagen hindurch oder stehen plötzlich auf einem Dach, von dem aus wir auf eines der Batting Centers (Baseball-Trainingszentren, bei denen eine Ballmaschine Bälle auf uns feuert, die wir dann retounieren müssen) herunterschauen, passende Plopp-Schlag-Plopp-Geräusche inklusive. Ein Teil von Kamurucho war abgesperrt in unserer Version, existierte aber auf der Map bereits als 3D-Schemen, dürfte also im Laufe der Handlung begehbar werden.

Beim Herumlaufen erhielten wir immer wieder "Peacekeeping"-Missionen per SMS, denen wir folgen konnten oder nicht. Eine der Handy-Apps nennt sich "Stats", die aus Gesundheit, Attaccke, Verteidigung, Ausweichen und "Boot-Hitzemeter" bestehen. Offensichtlich können wir diese steigern oder Punkte investieren in Kampf-, Heat und sonstige Skills. Was der "Clan Creator" (eine weitere App) macht, konnten wir nicht herausfinden, das Icon war gesperrt.

Eindruck nach 30 Minuten Spielen (die Version war auf 20 Minuten begrenzt, aber wir waren ja allein und starteten einfach noch mal): Ja, her damit! Wollen wir auch testen, so mit Note und allem. Und: Ein Let's Play wäre denkbar...